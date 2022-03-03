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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220303/dyachkov-1776263185.html
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья - РИА Новости, 03.03.2022
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья
На 51-м году жизни не стало известного актера дубляжа Сергея Дьячкова, сообщили в группе актеров озвучки в фейсбуке. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:33
2022-03-03T23:39
культура
новости культуры
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джонни депп
кино и сериалы
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На 51-м году жизни не стало известного актера дубляжа Сергея Дьячкова, сообщили в группе актеров озвучки в фейсбуке. Причина смерти артиста не уточняется.Сергей Дьяков родился 7 августа 1971 года. За свою карьеру работал над озвучкой в более чем 160 проектах. Среди наиболее известных: капитан Джек Воробей (Джонни Депп) во франшизе "Пираты Карибского моря", персонаж Адама Сэндлера в комедии "Управление гневом", а также Тимон в мультфильмах "Король Лев", "Тимон и Пумба" и многие другие. Актер играл эпизодические роли в российских телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
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новости культуры, карибское море, джонни депп, кино и сериалы
14:33 03.03.2022 (обновлено: 23:39 03.03.2022)
 
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья

В возрасте 50 лет умер актер Сергей Дьячков, озвучивший Джонни Деппа и Адама Сэндлера

© Легенды дубляжа/YoutubeКадр из видео "Легенды дубляжа: Сергей Дьячков"
Кадр из видео Легенды дубляжа: Сергей Дьячков
© Легенды дубляжа/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На 51-м году жизни не стало известного актера дубляжа Сергея Дьячкова, сообщили в группе актеров озвучки в фейсбуке.
"С прискорбием сообщаем, что вчера из жизни ушел актер Сергей Дьячков", — говорится в посте.
Причина смерти артиста не уточняется.
Сергей Дьяков родился 7 августа 1971 года. За свою карьеру работал над озвучкой в более чем 160 проектах. Среди наиболее известных: капитан Джек Воробей (Джонни Депп) во франшизе "Пираты Карибского моря", персонаж Адама Сэндлера в комедии "Управление гневом", а также Тимон в мультфильмах "Король Лев", "Тимон и Пумба" и многие другие.
Актер играл эпизодические роли в российских телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
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