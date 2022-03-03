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Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья - РИА Новости, 03.03.2022
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья
На 51-м году жизни не стало известного актера дубляжа Сергея Дьячкова, сообщили в группе актеров озвучки в фейсбуке. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:33
2022-03-03T14:33
2022-03-03T23:39
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На 51-м году жизни не стало известного актера дубляжа Сергея Дьячкова, сообщили в группе актеров озвучки в фейсбуке. Причина смерти артиста не уточняется.Сергей Дьяков родился 7 августа 1971 года. За свою карьеру работал над озвучкой в более чем 160 проектах. Среди наиболее известных: капитан Джек Воробей (Джонни Депп) во франшизе "Пираты Карибского моря", персонаж Адама Сэндлера в комедии "Управление гневом", а также Тимон в мультфильмах "Король Лев", "Тимон и Пумба" и многие другие. Актер играл эпизодические роли в российских телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
https://ria.ru/20220302/artist-1776036793.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, карибское море, джонни депп, кино и сериалы
14:33 03.03.2022 (обновлено: 23:39 03.03.2022)
Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья
В возрасте 50 лет умер актер Сергей Дьячков, озвучивший Джонни Деппа и Адама Сэндлера