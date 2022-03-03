https://ria.ru/20220303/dtp-1776232774.html

В Польше автобус с украинскими беженцами попал в ДТП

В Польше автобус с украинскими беженцами попал в ДТП - РИА Новости, 03.03.2022

В Польше автобус с украинскими беженцами попал в ДТП

Автобус с беженцами с Украины попал в ДТП в Польше, пострадали четверо детей, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Свидника Эльвира Домарадзкая. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:01

2022-03-03T13:01

2022-03-03T13:04

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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Автобус с беженцами с Украины попал в ДТП в Польше, пострадали четверо детей, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Свидника Эльвира Домарадзкая."В четверг на автодороге №17 произошло ДТП с автобусом... Это были граждане Украины, бежавшие от войны", - рассказала Домарадзкая.Она пояснила, что автобус въехал в Польшу на пограничном переходе в Гребенном и направлялся в Люблин. "На прямом участке дороги он съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В автобусе в общей сложности ехали 73 человека, в том числе два водителя", - добавила представитель полиции."В близлежащие больницы были доставлены пять человек, в том числе четверо детей. Остальным пассажирам медицинская помощь была оказана на месте", - уточнила она.По ее данным, находившийся за рулем 47-летний водитель был трезв.Пассажиров доставили в безопасное место, где они ожидают другого транспорта.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/bezhentsy-1775987729.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776188007.html

https://ria.ru/20220302/polsha-1776122528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, польша, украина, владимир путин, люблин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф