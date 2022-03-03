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Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу - РИА Новости, 03.03.2022
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу
Телеканал "Дождь"* объявил о временном прекращении работы, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:18
2022-03-03T17:32
медиа - общество
дождь (телеканал)
наталья синдеева
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* объявил о временном прекращении работы, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева."Мы приняли для себя решение, что временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять как работать дальше... Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернёмся в эфир", - сказала гендиректор телеканала.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* "за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины".Роскомнадзор уточняет, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html
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медиа - общество, дождь (телеканал), наталья синдеева, россия
17:18 03.03.2022 (обновлено: 17:32 03.03.2022)
 
Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу

Гендиректор "Дождя"* Синдеева объявила о временном прекращении работы канала

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь"* в Москве
Офис телеканала Дождь* в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Офис телеканала "Дождь"* в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* объявил о временном прекращении работы, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.
"Мы приняли для себя решение, что временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять как работать дальше... Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернёмся в эфир", - сказала гендиректор телеканала.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* "за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины".
Роскомнадзор уточняет, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ.
Сотрудники в помещении редакции Эхо Москвы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:58
В Кремле прокомментировали закрытие "Эха Москвы"
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Тихон Дзядко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:12
Главред "Дождя"* Дзядко решил покинуть Россию
 
Медиа - ОбществоДождь (телеканал)Наталья СиндееваРоссия
 
 
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