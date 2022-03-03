https://ria.ru/20220303/dozhd-1776313816.html

Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу

Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу - РИА Новости, 03.03.2022

Телеканал "Дождь"* временно прекращает работу

Телеканал "Дождь"* объявил о временном прекращении работы, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:18

2022-03-03T17:18

2022-03-03T17:32

медиа - общество

дождь (телеканал)

наталья синдеева

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* объявил о временном прекращении работы, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева."Мы приняли для себя решение, что временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять как работать дальше... Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернёмся в эфир", - сказала гендиректор телеканала.Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* "за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины".Роскомнадзор уточняет, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220303/ekho-1776230959.html

https://ria.ru/20220302/dzyadko-1776090268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, дождь (телеканал), наталья синдеева, россия