https://ria.ru/20220303/donetsk-1776285463.html
В центре Донецка слышны мощные взрывы
В центре Донецка слышны мощные взрывы - РИА Новости, 03.03.2022
В центре Донецка слышны мощные взрывы
Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:44
2022-03-03T15:44
2022-03-03T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.Украинские войска ведут интенсивный огонь по городу. Снаряды прилетают сериями, затем — после перерыва — начинается новый обстрел.Пострадал один человек.Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК, артиллерия трижды обстреливала территорию ДНР за три часа, в том числе снарядами калибра 152 и 122 миллиметра.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
https://ria.ru/20220303/dnr-1776252736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
15:44 03.03.2022 (обновлено: 16:38 03.03.2022)
В центре Донецка слышны мощные взрывы
Корреспондент сообщил о мощных взрывах в центре Донецка