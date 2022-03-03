https://ria.ru/20220303/donetsk-1776285463.html

В центре Донецка слышны мощные взрывы

В центре Донецка слышны мощные взрывы - РИА Новости, 03.03.2022

В центре Донецка слышны мощные взрывы

Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:44

2022-03-03T15:44

2022-03-03T16:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.Украинские войска ведут интенсивный огонь по городу. Снаряды прилетают сериями, затем — после перерыва — начинается новый обстрел.Пострадал один человек.Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК, артиллерия трижды обстреливала территорию ДНР за три часа, в том числе снарядами калибра 152 и 122 миллиметра.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html

https://ria.ru/20220303/dnr-1776252736.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, признание днр и лнр в россии