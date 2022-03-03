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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donetsk-1776285463.html
В центре Донецка слышны мощные взрывы
В центре Донецка слышны мощные взрывы - РИА Новости, 03.03.2022
В центре Донецка слышны мощные взрывы
Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:44
2022-03-03T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.Украинские войска ведут интенсивный огонь по городу. Снаряды прилетают сериями, затем — после перерыва — начинается новый обстрел.Пострадал один человек.Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК, артиллерия трижды обстреливала территорию ДНР за три часа, в том числе снарядами калибра 152 и 122 миллиметра.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
15:44 03.03.2022 (обновлено: 16:38 03.03.2022)
 
В центре Донецка слышны мощные взрывы

Корреспондент сообщил о мощных взрывах в центре Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва и поврежденный в результате обстрела автомобиль в Киевском районе Донецка
Воронка от взрыва и поврежденный в результате обстрела автомобиль в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Мощные взрывы слышны из центра Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска ведут интенсивный огонь по городу. Снаряды прилетают сериями, затем — после перерыва — начинается новый обстрел.
Местные жители в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Пострадал один человек.
Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК, артиллерия трижды обстреливала территорию ДНР за три часа, в том числе снарядами калибра 152 и 122 миллиметра.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты похитили представителя ООН в Харькове, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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