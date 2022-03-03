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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donetsk-1776204793.html
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле - РИА Новости, 03.03.2022
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле
Прямое попадание в частный сектор зафиксировано в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил глава администрации города РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:25
2022-03-03T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Прямое попадание в частный сектор зафиксировано в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела украинскими боевиками Киевского района города зафиксировано прямое попадание в частный сектор по ул. Взлетной, 44, 46. В домах повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр
11:25 03.03.2022 (обновлено: 11:36 03.03.2022)
 
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле

В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома в Донбассе
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома в Донбассе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Прямое попадание в частный сектор зафиксировано в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"В результате утреннего обстрела украинскими боевиками Киевского района города зафиксировано прямое попадание в частный сектор по ул. Взлетной, 44, 46. В домах повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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