https://ria.ru/20220303/donetsk-1776204793.html
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле - РИА Новости, 03.03.2022
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле
Прямое попадание в частный сектор зафиксировано в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил глава администрации города РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:25
2022-03-03T11:25
2022-03-03T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Прямое попадание в частный сектор зафиксировано в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела украинскими боевиками Киевского района города зафиксировано прямое попадание в частный сектор по ул. Взлетной, 44, 46. В домах повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
11:25 03.03.2022 (обновлено: 11:36 03.03.2022)
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле
В Донецке зафиксировали прямое попадание в частный сектор при обстреле со стороны ВСУ