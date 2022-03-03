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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций - РИА Новости, 03.03.2022
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли в палату законопроект о призыве на военную службу и прохождении ее в Донбассе лиц, привлеченных к ответственности за... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:50
2022-03-03T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
госдума рф
украина
ярослав нилов
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андрей луговой
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли в палату законопроект о призыве на военную службу и прохождении ее в Донбассе лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции России на Украине, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Согласно тексту законопроекта, граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных сил РФ за пределами страны, подлежат призыву на военную службу. "Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики", - указано в документе.Как отметили авторы инициативы, в России есть несогласные с проведением военной операции на Украине и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения: распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются дискредитировать ВС РФ и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, "то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик"."Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик", - подытожили депутаты.Законопроект разработан депутатами от ЛДПР Андреем Луговым и Ярославом Ниловым.
https://ria.ru/20220303/mvd-1776263595.html
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776221793.html
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донбасс, госдума рф, украина, ярослав нилов, россия, андрей луговой, общество, армия, вооруженные силы рф, лдпр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:50 03.03.2022 (обновлено: 18:30 03.03.2022)
 
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций

В Госдуму внесли проект о призыве на службу в Донбасс участников незаконных акций протеста

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли в палату законопроект о призыве на военную службу и прохождении ее в Донбассе лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях против специальной военной операции России на Украине, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
Согласно тексту законопроекта, граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных сил РФ за пределами страны, подлежат призыву на военную службу. "Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики", - указано в документе.
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Как отметили авторы инициативы, в России есть несогласные с проведением военной операции на Украине и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения: распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются дискредитировать ВС РФ и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, "то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик".
"Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик", - подытожили депутаты.
Законопроект разработан депутатами от ЛДПР Андреем Луговым и Ярославом Ниловым.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассГосдума РФУкраинаЯрослав НиловРоссияАндрей ЛуговойОбществоАрмияВооруженные силы РФЛДПРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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