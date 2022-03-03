https://ria.ru/20220303/donbass-1776226026.html
За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей, заявил Лавров
За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей, заявил Лавров
Плохо, что сейчас гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:44
2022-03-03T12:44
2022-03-03T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Плохо, что сейчас гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я еще раз хочу сказать: плохо, очень плохо, что гибнут люди. Но я думаю не о дипломатическом фиаско, я думаю о дипломатическом таланте Запада. Люди гибли тысячами, около 14 тысяч погибли за время войны на Донбассе... Эти восемь лет полного игнорирования и молчания, если вы считаете это дипломатическим триумфом, это ваше право", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776233432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров "Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе?"
"Как вы вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин убивали тысячами на Донбассе" – Лавров ответил на нападки британской журналистки.
2022-03-03T12:44
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:44 03.03.2022 (обновлено: 14:28 03.03.2022)
За восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи людей