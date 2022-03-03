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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776212175.html
ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР
ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР
Украинские военные за пять минут в четверг обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5 в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:51
2022-03-03T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за пять минут в четверг обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5 в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы произошли в 11.15 и 11.20. Во время стрельбы украинские военные выпустили в общей сложности 19 мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776197296.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:51 03.03.2022 (обновлено: 12:01 03.03.2022)
 
ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5

© РИА Новости / Валерий МельниковТанк на обочине дороги в Луганской народной республике
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за пять минут в четверг обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5 в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы произошли в 11.15 и 11.20. Во время стрельбы украинские военные выпустили в общей сложности 19 мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:54
Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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