https://ria.ru/20220303/donbass-1776212175.html

ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР

ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5, заявили в ЛНР

Украинские военные за пять минут в четверг обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5 в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:51

2022-03-03T11:51

2022-03-03T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за пять минут в четверг обстреляли из минометов Первомайск и Золотое-5 в Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы произошли в 11.15 и 11.20. Во время стрельбы украинские военные выпустили в общей сложности 19 мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф