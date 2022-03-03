08:14 03.03.2022 (обновлено: 08:17 03.03.2022)
ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР
ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР, повреждено здание котельной
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на 3 марта обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР, повреждено здание котельной, но жертв и пострадавших нет, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В предыдущий раз, как заявляло министерство угля и энергетики ДНР, украинские военные обстреляли Зуевскую ТЭС 1 марта.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.