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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/donbass-1776170717.html
ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР
ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР
Украинские войска в ночь на 3 марта обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР, повреждено здание котельной, но жертв и пострадавших нет, заявил штаб территориальной обороны РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:14
2022-03-03T08:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на 3 марта обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР, повреждено здание котельной, но жертв и пострадавших нет, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В ночь с 2 на 3 марта украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС. Место обстрела обследовано сапёрами МЧС. Жертв и пострадавших при обстреле нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.В предыдущий раз, как заявляло министерство угля и энергетики ДНР, украинские военные обстреляли Зуевскую ТЭС 1 марта.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/dnr-1776144807.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, министерство угля и энергетики днр
08:14 03.03.2022 (обновлено: 08:17 03.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР

ВСУ обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР, повреждено здание котельной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на 3 марта обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР, повреждено здание котельной, но жертв и пострадавших нет, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В ночь с 2 на 3 марта украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС. Место обстрела обследовано сапёрами МЧС. Жертв и пострадавших при обстреле нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
В предыдущий раз, как заявляло министерство угля и энергетики ДНР, украинские военные обстреляли Зуевскую ТЭС 1 марта.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В ДНР подсчитали потери среди мирных жителей за две недели обстрелов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
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