https://ria.ru/20220303/dollar-1776209598.html
Рубль усилил падение к доллару и евро
Рубль усилил падение к доллару и евро - РИА Новости, 03.03.2022
Рубль усилил падение к доллару и евро
Рубль усиливает падение: курс доллара максимально подскакивал в четверг на Московской бирже до 118,15 руб, то есть почти до верхней планки текущего валютного... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:43
2022-03-03T11:43
2022-03-03T11:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рубль усиливает падение: курс доллара максимально подскакивал в четверг на Московской бирже до 118,15 руб, то есть почти до верхней планки текущего валютного коридора - 118,44 рубля (с расчетами завтра), прокомментировал РИА Новости независимый трейдер Евгений Волков.Такие планки рассчитываются Московской биржей и сдвигаются в режиме онлайн в зависимости от курсовой динамики, пояснил он. Для евро аналогичный верхний показатель находится сейчас на отметке 125,06 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск растёт на 10,87 рубля – до 116,89 рубля, курс евро – на 8,15 рубля, до 123,55 рубля. При этом минутами ранее доллар обновил рекорд на уровне 118,15 рубля, евро - 124,75 рубля.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Рубль усилил падение к доллару и евро
Курс доллара уже достигал 118,15 рубля на Московской бирже
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рубль усиливает падение: курс доллара максимально подскакивал в четверг на Московской бирже до 118,15 руб, то есть почти до верхней планки текущего валютного коридора - 118,44 рубля (с расчетами завтра), прокомментировал РИА Новости независимый трейдер Евгений Волков.
Такие планки рассчитываются Московской биржей
и сдвигаются в режиме онлайн в зависимости от курсовой динамики, пояснил он. Для евро аналогичный верхний показатель находится сейчас на отметке 125,06 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск растёт на 10,87 рубля – до 116,89 рубля, курс евро – на 8,15 рубля, до 123,55 рубля. При этом минутами ранее доллар обновил рекорд на уровне 118,15 рубля, евро - 124,75 рубля.