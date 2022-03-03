https://ria.ru/20220303/dollar-1776209598.html

Рубль усилил падение к доллару и евро

Рубль усилил падение к доллару и евро - РИА Новости, 03.03.2022

Рубль усилил падение к доллару и евро

Рубль усиливает падение: курс доллара максимально подскакивал в четверг на Московской бирже до 118,15 руб, то есть почти до верхней планки текущего валютного... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:43

2022-03-03T11:43

2022-03-03T11:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рубль усиливает падение: курс доллара максимально подскакивал в четверг на Московской бирже до 118,15 руб, то есть почти до верхней планки текущего валютного коридора - 118,44 рубля (с расчетами завтра), прокомментировал РИА Новости независимый трейдер Евгений Волков.Такие планки рассчитываются Московской биржей и сдвигаются в режиме онлайн в зависимости от курсовой динамики, пояснил он. Для евро аналогичный верхний показатель находится сейчас на отметке 125,06 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск растёт на 10,87 рубля – до 116,89 рубля, курс евро – на 8,15 рубля, до 123,55 рубля. При этом минутами ранее доллар обновил рекорд на уровне 118,15 рубля, евро - 124,75 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, доллар