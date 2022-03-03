https://ria.ru/20220303/dollar-1776195875.html

Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю

Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю - РИА Новости, 03.03.2022

Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю

Курс доллара на Мосбирже впервые в истории поднялся выше 118 рублей, евро — выше 124, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:48

2022-03-03T10:48

2022-03-03T11:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718637_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_6a3d96b6da41e84ce755a205e939c99a.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Курс доллара на Мосбирже впервые в истории поднялся выше 118 рублей, евро — выше 124, следует из данных торгов.По состоянию на 11:27 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла до 118,15 рубля, европейская — до 123,75 рубля. Новый рекорд доллара — 116,6 рубля, евро — 124,75 рубля.При этом на старте торгов четверга доллар максимально опускался до 97,27 рубля, евро — до 108,5 рубля.Нестабильность вызвана санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

доллар