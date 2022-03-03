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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220303/dollar-1776195875.html
Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю
Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю - РИА Новости, 03.03.2022
Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю
Курс доллара на Мосбирже впервые в истории поднялся выше 118 рублей, евро — выше 124, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:48
2022-03-03T11:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Курс доллара на Мосбирже впервые в истории поднялся выше 118 рублей, евро — выше 124, следует из данных торгов.По состоянию на 11:27 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла до 118,15 рубля, европейская — до 123,75 рубля. Новый рекорд доллара — 116,6 рубля, евро — 124,75 рубля.При этом на старте торгов четверга доллар максимально опускался до 97,27 рубля, евро — до 108,5 рубля.Нестабильность вызвана санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
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доллар
10:48 03.03.2022 (обновлено: 11:47 03.03.2022)
 
Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю

Курс доллара обновил исторический максимум, поднявшись выше 116 рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Курс доллара на Мосбирже впервые в истории поднялся выше 118 рублей, евро — выше 124, следует из данных торгов.
По состоянию на 11:27 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла до 118,15 рубля, европейская — до 123,75 рубля.
Новый рекорд доллара — 116,6 рубля, евро — 124,75 рубля.
При этом на старте торгов четверга доллар максимально опускался до 97,27 рубля, евро — до 108,5 рубля.
Нестабильность вызвана санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Зачем правительство достало из "кубышки" триллион рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДоллар
 
 
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