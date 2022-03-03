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Эксперт: россиянам по телефону предлагают "законно" списать большие долги
Эксперт: россиянам по телефону предлагают "законно" списать большие долги - РИА Новости, 03.03.2022
Эксперт: россиянам по телефону предлагают "законно" списать большие долги
Звонки с предложением "списать" долги, сумма которых превышает 300 тысяч рублей, начали поступать россиянам, в этом убедился корреспондент РИА Новости, в свою... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T06:07
2022-03-03T06:07
общество
мошенничество
россия
москва
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Звонки с предложением "списать" долги, сумма которых превышает 300 тысяч рублей, начали поступать россиянам, в этом убедился корреспондент РИА Новости, в свою очередь руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева пояснила агентству, что такой прием – один из излюбленных у мошенников.Корреспондент столкнулся со звонками с неизвестных номеров, в ходе него робот сообщает о возможности "законно" избавиться от больших долгов. Лазарева разъяснила, что подобные предложения являются излюбленными приемами раздолжнителей — категории недобросовестных консультантов, возникшей сразу же с появлением процедуры персонального банкротства.По ее словам, в большинстве случаев должники, согласившиеся на такое предложение, подписывают договор с раздолжнителями в надежде на избавление от бремени. Такие договоры гласят, что должнику будут оказываться консультационные услуги, но в итоге в лучшем случае должник платит за пачку бесполезной макулатуры – рассылку различных запросов, которые не приводят к результату."В худшем случае жертва остается не только со своими прежними долгами, но и становится должна еще и тем самым раздолжнителям. Таких историй немало", — заявила Лазарева.Она напомнила, что с сентября 2020 года списать долги до 500 тысяч рублей можно в рамках процедуры упрощенного банкротства совершенно бесплатно через МФЦ. "Иных способов законно избавиться от долгов до полумиллиона в нашей стране не существует. Поэтому можно сказать с полной уверенностью, что такие звонки вводят граждан в заблуждение с целью извлечения прибыли, а, значит, имеют все признаки мошенничества", — заключила Лазарева.
https://ria.ru/20220302/moshenniki-1775962830.html
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общество, мошенничество, россия, москва
06:07 03.03.2022
 
Эксперт: россиянам по телефону предлагают "законно" списать большие долги

Эксперт Лазарева: мошенники предлагают "законно" списать долги свыше 300 тысяч рублей

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Звонки с предложением "списать" долги, сумма которых превышает 300 тысяч рублей, начали поступать россиянам, в этом убедился корреспондент РИА Новости, в свою очередь руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева пояснила агентству, что такой прием – один из излюбленных у мошенников.
Корреспондент столкнулся со звонками с неизвестных номеров, в ходе него робот сообщает о возможности "законно" избавиться от больших долгов. Лазарева разъяснила, что подобные предложения являются излюбленными приемами раздолжнителей — категории недобросовестных консультантов, возникшей сразу же с появлением процедуры персонального банкротства.

"Звонки роботов-информаторов свидетельствуют о том, что раздолжнители для расширения своей "клиентской базы" стали закупать на специальных сервисах услуги холодного прозвона – телефонный спам. Этими же сервисами пользуются различные медицинские центры, школы, кружки, и так далее", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, в большинстве случаев должники, согласившиеся на такое предложение, подписывают договор с раздолжнителями в надежде на избавление от бремени. Такие договоры гласят, что должнику будут оказываться консультационные услуги, но в итоге в лучшем случае должник платит за пачку бесполезной макулатуры – рассылку различных запросов, которые не приводят к результату.
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"В худшем случае жертва остается не только со своими прежними долгами, но и становится должна еще и тем самым раздолжнителям. Таких историй немало", — заявила Лазарева.
Она напомнила, что с сентября 2020 года списать долги до 500 тысяч рублей можно в рамках процедуры упрощенного банкротства совершенно бесплатно через МФЦ. "Иных способов законно избавиться от долгов до полумиллиона в нашей стране не существует. Поэтому можно сказать с полной уверенностью, что такие звонки вводят граждан в заблуждение с целью извлечения прибыли, а, значит, имеют все признаки мошенничества", — заключила Лазарева.
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