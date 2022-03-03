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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/dnr-1776295036.html
В Ясиноватой при обстреле погибла женщина
В Ясиноватой при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 03.03.2022
В Ясиноватой при обстреле погибла женщина
Женщина погибла в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной ДНР. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:15
2022-03-03T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина погибла в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной ДНР.Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что из-за обстрела Ясиноватой несколько домов получили повреждения, в том числе строительный техникум, один дом разрушен."В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой погибла женщина, которая проживала по ул. Садовая, 79", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
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в мире, ясиноватая
16:15 03.03.2022 (обновлено: 16:19 03.03.2022)
 
В Ясиноватой при обстреле погибла женщина

В ДНР сообщили о гибели женщины при обстреле Ясиноватой украинскими военными

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Ясиноватой
Ситуация в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ситуация в Ясиноватой
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Женщина погибла в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной ДНР.
Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что из-за обстрела Ясиноватой несколько домов получили повреждения, в том числе строительный техникум, один дом разрушен.
"В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой погибла женщина, которая проживала по ул. Садовая, 79", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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