https://ria.ru/20220303/diktat-1776235222.html
Лавров заявил, что Россия не подчинится диктату Запада
Лавров заявил, что Россия не подчинится диктату Запада - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров заявил, что Россия не подчинится диктату Запада
Россия не подчинится Западу, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:08
2022-03-03T13:08
2022-03-03T13:38
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия не подчинится Западу, заявил глава МИД Сергей Лавров."Если рассчитывают, что сейчас после того что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату — это расчеты с негодными средствами. Надо помнить нашу историю: мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали", — сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.Москва готова обсуждать гарантии безопасности Украины и всей Европы, как раз сейчас идет очередной телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, добавил Лавров.При этом, российская сторона не исключает, что США влияют на Киев в вопросе переговоров, что лишь затягивает процесс.Министр отдельно остановился на теме ядерной войны, отметив, что она выгодна Западу для нагнетания русофобии.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776199631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
13:08 03.03.2022 (обновлено: 13:38 03.03.2022)
Лавров заявил, что Россия не подчинится диктату Запада
Глава МИД Лавров заявил, что Россия не подчинится диктату Запада
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия не подчинится Западу, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Если рассчитывают, что сейчас после того что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату — это расчеты с негодными средствами. Надо помнить нашу историю: мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали", — сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.
Москва готова обсуждать гарантии безопасности Украины и всей Европы, как раз сейчас идет очередной телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, добавил Лавров.
При этом, российская сторона не исключает, что США влияют на Киев в вопросе переговоров, что лишь затягивает процесс.
Министр отдельно остановился на теме ядерной войны, отметив, что она выгодна Западу для нагнетания русофобии.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.