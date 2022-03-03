https://ria.ru/20220303/dialog-1776283675.html

Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией

Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 03.03.2022

Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией

Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:36

2022-03-03T15:36

2022-03-03T16:14

франция

россия

в мире

жан кастекс

эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью."Конечно, это абсолютно необходимо", - сказал Кастекс в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос ведущего о том, "продолжаются ли дипломатические переговоры с РФ, несмотря ни на что"."Президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры по просьбе президента Путина. Они длились более полутора часов. Затем состоялся разговор (Макрона) с украинским президентом, с которым он постоянно поддерживает связь", - отметил глава французского правительства.

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франция

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Кирилл Волков

франция, россия, в мире, жан кастекс, эммануэль макрон, владимир путин