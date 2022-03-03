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Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией
Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией
Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:36
2022-03-03T15:36
2022-03-03T16:14
франция
россия
в мире
жан кастекс
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью."Конечно, это абсолютно необходимо", - сказал Кастекс в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос ведущего о том, "продолжаются ли дипломатические переговоры с РФ, несмотря ни на что"."Президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры по просьбе президента Путина. Они длились более полутора часов. Затем состоялся разговор (Макрона) с украинским президентом, с которым он постоянно поддерживает связь", - отметил глава французского правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, россия, в мире, жан кастекс, эммануэль макрон, владимир путин
15:36 03.03.2022 (обновлено: 16:14 03.03.2022)
Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией
Премьер Франции Кастекс заявил о необходимости продолжать диалог с Россией