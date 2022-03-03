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Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией
Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией
Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:36
2022-03-03T16:14
франция
россия
в мире
жан кастекс
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью."Конечно, это абсолютно необходимо", - сказал Кастекс в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос ведущего о том, "продолжаются ли дипломатические переговоры с РФ, несмотря ни на что"."Президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры по просьбе президента Путина. Они длились более полутора часов. Затем состоялся разговор (Макрона) с украинским президентом, с которым он постоянно поддерживает связь", - отметил глава французского правительства.
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франция, россия, в мире, жан кастекс, эммануэль макрон, владимир путин
15:36 03.03.2022 (обновлено: 16:14 03.03.2022)
 
Премьер Франции призвал продолжать диалог с Россией

Премьер Франции Кастекс заявил о необходимости продолжать диалог с Россией

© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что продолжение диалога с РФ является необходимостью.
"Конечно, это абсолютно необходимо", - сказал Кастекс в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос ведущего о том, "продолжаются ли дипломатические переговоры с РФ, несмотря ни на что".
"Президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры по просьбе президента Путина. Они длились более полутора часов. Затем состоялся разговор (Макрона) с украинским президентом, с которым он постоянно поддерживает связь", - отметил глава французского правительства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Россия будет договариваться с Западом только на равных, заявил Лавров
 
ФранцияРоссияВ миреЖан КастексЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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