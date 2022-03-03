https://ria.ru/20220303/delo-1776273368.html
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе - РИА Новости, 03.03.2022
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе
Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:01
2022-03-03T15:01
2022-03-03T15:01
в мире
россия
луганская народная республика
докучаевск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что СК РФ продолжает документировать преступления "киевского режима по уничтожению гражданского населения Донбасса". По данным следствия, в течение 1 и 2 марта с подконтрольной силовикам и нацбатальонам территории велись регулярные массированные обстрелы населенных пунктов в Донбассе с применением тяжелых видов вооружения. Подчеркивается, что в очередной раз под ударами оказались в ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, в ЛНР - Первомайск и Кировск.По данным ведомства, от разрывов украинских снарядов погибли семь мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 9 лет. Кроме того, повреждены и разрушены более 120 жилых домов, здания трех медицинских, семи дошкольных и образовательных учреждений. Также обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения."По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/otravlenie-1776167267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, докучаевск, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе после гибели семи мирных жителей
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что СК
РФ продолжает документировать преступления "киевского режима по уничтожению гражданского населения Донбасса". По данным следствия, в течение 1 и 2 марта с подконтрольной силовикам и нацбатальонам территории велись регулярные массированные обстрелы населенных пунктов в Донбассе
с применением тяжелых видов вооружения. Подчеркивается, что в очередной раз под ударами оказались в ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, в ЛНР - Первомайск и Кировск.
По данным ведомства, от разрывов украинских снарядов погибли семь мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 9 лет. Кроме того, повреждены и разрушены более 120 жилых домов, здания трех медицинских, семи дошкольных и образовательных учреждений. Также обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения.
"По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.