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СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе - РИА Новости, 03.03.2022
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе
Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:01
2022-03-03T15:01
в мире
россия
луганская народная республика
докучаевск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что СК РФ продолжает документировать преступления "киевского режима по уничтожению гражданского населения Донбасса". По данным следствия, в течение 1 и 2 марта с подконтрольной силовикам и нацбатальонам территории велись регулярные массированные обстрелы населенных пунктов в Донбассе с применением тяжелых видов вооружения. Подчеркивается, что в очередной раз под ударами оказались в ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, в ЛНР - Первомайск и Кировск.По данным ведомства, от разрывов украинских снарядов погибли семь мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 9 лет. Кроме того, повреждены и разрушены более 120 жилых домов, здания трех медицинских, семи дошкольных и образовательных учреждений. Также обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения."По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, луганская народная республика, докучаевск, следственный комитет россии (ск рф)
15:01 03.03.2022
 
СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе

СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе после гибели семи мирных жителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что СК РФ продолжает документировать преступления "киевского режима по уничтожению гражданского населения Донбасса". По данным следствия, в течение 1 и 2 марта с подконтрольной силовикам и нацбатальонам территории велись регулярные массированные обстрелы населенных пунктов в Донбассе с применением тяжелых видов вооружения. Подчеркивается, что в очередной раз под ударами оказались в ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, в ЛНР - Первомайск и Кировск.
По данным ведомства, от разрывов украинских снарядов погибли семь мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 9 лет. Кроме того, повреждены и разрушены более 120 жилых домов, здания трех медицинских, семи дошкольных и образовательных учреждений. Также обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения.
"По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 06:50В России
В Сахалинской области обнаружены тела троих мужчин и ребенка, СК завел дело
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДокучаевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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