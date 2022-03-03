https://ria.ru/20220303/delo-1776273368.html

СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе

СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе - РИА Новости, 03.03.2022

СК завел еще два дела по обстрелам в Донбассе

Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:01

2022-03-03T15:01

2022-03-03T15:01

в мире

россия

луганская народная республика

докучаевск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские следователи завели еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых семь человек погибли и 18 ранены, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что СК РФ продолжает документировать преступления "киевского режима по уничтожению гражданского населения Донбасса". По данным следствия, в течение 1 и 2 марта с подконтрольной силовикам и нацбатальонам территории велись регулярные массированные обстрелы населенных пунктов в Донбассе с применением тяжелых видов вооружения. Подчеркивается, что в очередной раз под ударами оказались в ДНР Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, в ЛНР - Первомайск и Кировск.По данным ведомства, от разрывов украинских снарядов погибли семь мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 9 лет. Кроме того, повреждены и разрушены более 120 жилых домов, здания трех медицинских, семи дошкольных и образовательных учреждений. Также обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения."По указанным фактам Следственным комитетом РФ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/otravlenie-1776167267.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, луганская народная республика, докучаевск, следственный комитет россии (ск рф)