https://ria.ru/20220303/dalay-lama-1776175091.html

Далай-лама рассказал, сколько лет останется в нынешнем воплощении

Далай-лама рассказал, сколько лет останется в нынешнем воплощении - РИА Новости, 03.03.2022

Далай-лама рассказал, сколько лет останется в нынешнем воплощении

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо рассказал, что останется в нынешнем воплощении еще на 10 лет. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:02

2022-03-03T09:02

2022-03-03T09:02

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

химачал-прадеш

тибет

гималаи

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо рассказал, что останется в нынешнем воплощении еще на 10 лет."Я живу как телесное, вербальное и ментальное воплощение святых тела, речи и ума Авалокитешвары. Много лет так я проявляю себя и уверен, что буду с вами еще десятилетие, а может и больше", - сказал Далай-лама в онлайн-поздравлении с праздником "Лосар" - Новым годом по тибетской традиции.Он напомнил, что в буддизме Арья Авалокитешвара - божество сострадания, воплощением которого считается Далай-лама.Первый день первого месяца года по традиции жителей Тибета, Гималайского региона и других стран, приходится на 3 марта. В этот день празднуют наступление Нового года - Лосар.В Калмыкии по местной традиции Новый год отмечался 29 декабря 2021 года (он приурочен ко дню ухода в паринирвану основоположника буддийской школы Гелуг ламы Цонкапы), хотя у калмыков и тибетцев один календарь. А 3 марта, в первый день первого месяца по лунному календарю, буддисты Калмыкии празднуют "Цаган Сар" (по-калмыцки "белый месяц"), знаменующий приход весны и начало нового календарного цикла. Весь первый месяц года по традиции считается священным и символизирует новое начало, так как белый – это символ чистоты, мира, процветания и благоприятствования.Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20211104/dalay-lama-1757704546.html

химачал-прадеш

тибет

гималаи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), химачал-прадеш, тибет, гималаи