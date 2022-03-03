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На Украине сообщили о возгорании резервуаров с топливом в Чернигове

На Украине сообщили о возгорании резервуаров с топливом в Чернигове - РИА Новости, 03.03.2022

На Украине сообщили о возгорании резервуаров с топливом в Чернигове

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о возгорании резервуаров с дизельным топливом в Чернигове, утверждает, что в нефтебазу попал снаряд. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:59

2022-03-03T10:59

2022-03-03T13:14

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о возгорании резервуаров с дизельным топливом в Чернигове, утверждает, что в нефтебазу попал снаряд.Дизельное топливо применяется для заправки большинства единиц военной техники."Третьего марта около 8.10 (9.10 мск) в городе Чернигове по улице Чудинова на территории госпредприятия "Комбината Астра" во время обстрела снаряд попал в нефтебазу, после чего произошло возгорание резервуарной группы общим объемом 3 тысячи кубических метров с дизельным горючим", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС, опубликованном в ее Telegram-канале.Информация о пострадавших уточняется. На месте работают 25 человек и пять единиц техники.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, черниговская область, чернигов