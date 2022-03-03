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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/chechnya-1776314109.html
Чеченские бойцы заняли крупную военную базу на Украине, заявил Кадыров
Чеченские бойцы заняли крупную военную базу на Украине, заявил Кадыров - РИА Новости, 03.03.2022
Чеченские бойцы заняли крупную военную базу на Украине, заявил Кадыров
Чеченские спецназовцы заняли крупную военную базу на Украине, разгромлен батальон националистов, свыше 2,5 тысячи бандеровцев сбежали, сообщается в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:19
2022-03-03T19:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Чеченские спецназовцы заняли крупную военную базу на Украине, разгромлен батальон националистов, свыше 2,5 тысячи бандеровцев сбежали, сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова."Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. При одном появлении наших бойцов нацисты целыми полками бросаются наутек, если успевают, конечно. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база", - отмечается в канале.По данным ресурса, на складах захваченной военной базы "обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника" - в частности, семь танков, 12 БТРов, артиллерийские установки.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
17:19 03.03.2022 (обновлено: 19:35 03.03.2022)
 
Чеченские бойцы заняли крупную военную базу на Украине, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что чеченские бойцы заняли крупную военную базу на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 мар – РИА Новости. Чеченские спецназовцы заняли крупную военную базу на Украине, разгромлен батальон националистов, свыше 2,5 тысячи бандеровцев сбежали, сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. При одном появлении наших бойцов нацисты целыми полками бросаются наутек, если успевают, конечно. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база", - отмечается в канале.
По данным ресурса, на складах захваченной военной базы "обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника" - в частности, семь танков, 12 БТРов, артиллерийские установки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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