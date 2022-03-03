Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/bukva-1776356380.html
"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных
"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных - РИА Новости, 03.03.2022
"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных
Одна из самых многотиражных и читаемых газет в Крыму вышла с большой буквой Z на первой полосе в знак поддержки российской военной операции на Украине, сообщила РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:07
2022-03-03T20:07
в мире
россия
республика крым
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752977836_0:38:3065:1762_1920x0_80_0_0_72a9c3846ec2c3f36ad3ecf7e8234206.jpg
СИМФЕРПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Одна из самых многотиражных и читаемых газет в Крыму вышла с большой буквой Z на первой полосе в знак поддержки российской военной операции на Украине, сообщила РИА Новости главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская.Латинская буква "Z" используется в качестве знака отличия на российской военной технике, которая участвует в боевых действиях на Украине. В соцсетях эта буква стала своеобразным символом поддержки спецоперации российской армии. На первой полосе "Крымской газеты", которая ведет свою историю с 1934 года, буква "Z" окрашена в цвета российского триколора, под ней размещена надпись "#Своихнебросаем!"."Мы открыто и первыми высказали свою позицию относительно освобождения Украины от нацистов. Мы выразили свое мнение и заявили, что поддерживаем решение нашего президента. Мы поддерживаем наших ребят, мы своих не бросаем и считаем, что Россия не могла больше оставаться равнодушной к тому, что так долго происходило на территории Донбасса", - сказала РИА Новости Волконская.По ее словам, крымчане сейчас как никто понимают жителей Донецкой и Луганской народных республик и понимают граждан Украины, которые хотели и хотят жить в мире и заслуживают той власти, которая может им это обеспечить. "...власти, которая не должна устанавливать режим сегрегации по признакам языковой, этнической или национальной принадлежности", - подчеркнула главред.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752977836_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_6c33773c008da444073d5f8edd006412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, украина, ситуация в днр и лнр
20:07 03.03.2022
 
"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных

"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку российских военных

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Флаг России
Читать ria.ru в
СИМФЕРПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Одна из самых многотиражных и читаемых газет в Крыму вышла с большой буквой Z на первой полосе в знак поддержки российской военной операции на Украине, сообщила РИА Новости главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская.
Латинская буква "Z" используется в качестве знака отличия на российской военной технике, которая участвует в боевых действиях на Украине. В соцсетях эта буква стала своеобразным символом поддержки спецоперации российской армии. На первой полосе "Крымской газеты", которая ведет свою историю с 1934 года, буква "Z" окрашена в цвета российского триколора, под ней размещена надпись "#Своихнебросаем!".
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
"Мы открыто и первыми высказали свою позицию относительно освобождения Украины от нацистов. Мы выразили свое мнение и заявили, что поддерживаем решение нашего президента. Мы поддерживаем наших ребят, мы своих не бросаем и считаем, что Россия не могла больше оставаться равнодушной к тому, что так долго происходило на территории Донбасса", - сказала РИА Новости Волконская.
По ее словам, крымчане сейчас как никто понимают жителей Донецкой и Луганской народных республик и понимают граждан Украины, которые хотели и хотят жить в мире и заслуживают той власти, которая может им это обеспечить. "...власти, которая не должна устанавливать режим сегрегации по признакам языковой, этнической или национальной принадлежности", - подчеркнула главред.
Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
 
В миреРоссияРеспублика КрымУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала