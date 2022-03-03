https://ria.ru/20220303/bukva-1776356380.html

"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных

"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных - РИА Новости, 03.03.2022

"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных

Одна из самых многотиражных и читаемых газет в Крыму вышла с большой буквой Z на первой полосе в знак поддержки российской военной операции на Украине, сообщила РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:07

2022-03-03T20:07

2022-03-03T20:07

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россия

республика крым

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Одна из самых многотиражных и читаемых газет в Крыму вышла с большой буквой Z на первой полосе в знак поддержки российской военной операции на Украине, сообщила РИА Новости главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская.Латинская буква "Z" используется в качестве знака отличия на российской военной технике, которая участвует в боевых действиях на Украине. В соцсетях эта буква стала своеобразным символом поддержки спецоперации российской армии. На первой полосе "Крымской газеты", которая ведет свою историю с 1934 года, буква "Z" окрашена в цвета российского триколора, под ней размещена надпись "#Своихнебросаем!"."Мы открыто и первыми высказали свою позицию относительно освобождения Украины от нацистов. Мы выразили свое мнение и заявили, что поддерживаем решение нашего президента. Мы поддерживаем наших ребят, мы своих не бросаем и считаем, что Россия не могла больше оставаться равнодушной к тому, что так долго происходило на территории Донбасса", - сказала РИА Новости Волконская.По ее словам, крымчане сейчас как никто понимают жителей Донецкой и Луганской народных республик и понимают граждан Украины, которые хотели и хотят жить в мире и заслуживают той власти, которая может им это обеспечить. "...власти, которая не должна устанавливать режим сегрегации по признакам языковой, этнической или национальной принадлежности", - подчеркнула главред.Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, республика крым, украина, ситуация в днр и лнр