Британия попросила Россию помочь с эвакуацией своих граждан с Украины
Великобритания попросила Минобороны России помочь с эвакуацией своих граждан с Украины
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРазорванная гусеница и подбитый танк украинской армии у села Гнутово под Мариуполем
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии у села Гнутово под Мариуполем. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти своих граждан: семерых из Киева и трёх из Мариуполя, заявил в четверг заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, в министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти человек своих граждан: семерых - из Киева и троих - из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты", - сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.