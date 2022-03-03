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РКН потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных
РКН потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных - РИА Новости, 03.03.2022
РКН потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных
Роскомнадзор направил в Telegram обращение с требованием удалить ботов, предоставляющих информацию о российских военных, сообщает ведомство. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:27
2022-03-03T21:27
технологии
россия
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил в Telegram обращение с требованием удалить ботов, предоставляющих информацию о российских военных, сообщает ведомство."Роскомнадзор предостерегает от предоставления или распространения в сети "Интернет" информации о ваших родных и близких, проходящих военную службу. Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.Кроме того, по сообщению Роскомнадзора, информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.Как отмечает ведомство, создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей. По мнению Роскомнадзора, собранная злоумышленниками информация о военнослужащих и членах их семей может быть использована для противоправных действий.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/feyki-1776203154.html
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технологии, россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы рф
21:27 03.03.2022
 
РКН потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных

Роскомнадзор потребовал удалить Telegram-боты, предоставляющие информацию о военных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил в Telegram обращение с требованием удалить ботов, предоставляющих информацию о российских военных, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор предостерегает от предоставления или распространения в сети "Интернет" информации о ваших родных и близких, проходящих военную службу. Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по сообщению Роскомнадзора, информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.
Как отмечает ведомство, создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей. По мнению Роскомнадзора, собранная злоумышленниками информация о военнослужащих и членах их семей может быть использована для противоправных действий.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ТехнологииРоссияTelegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Вооруженные силы РФ
 
 
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