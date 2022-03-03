https://ria.ru/20220303/blokirovka-1776384738.html

Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе

Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе - РИА Новости, 03.03.2022

Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе

Союз журналистов Сирии заявил, что осуждает решение европейских стран о запрете работы телеканала RT и агентства Sputnik и считает это нарушением международного РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:15

2022-03-03T23:15

2022-03-03T23:15

в мире

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сирия

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sputnik

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санкции в отношении россии

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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Союз журналистов Сирии заявил, что осуждает решение европейских стран о запрете работы телеканала RT и агентства Sputnik и считает это нарушением международного права, реальной угрозой свободе слова.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"."Мы решительно осуждаем и не приемлем решение Евросоюза о запрете телеканала RT и агентства Sputnik. Такое решение нарушает международное право и резолюции и является неприкрытым посягательством на право свободы слова и реальной угрозой для основ свободы СМИ", - указывается в заявлении организации.Союз журналистов Сирии назвал решение ЕС враждебным и противоправным, в том числе и в отношении граждан Европы, желающих получать информацию из российских СМИ через интернет-ресурсы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/sputnik-1776303086.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

https://ria.ru/20220303/rt-1776329016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, евросоюз, сирия, россия, телеканал rt, sputnik, украина, санкции в отношении россии