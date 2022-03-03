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Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе
Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе - РИА Новости, 03.03.2022
Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе
Союз журналистов Сирии заявил, что осуждает решение европейских стран о запрете работы телеканала RT и агентства Sputnik и считает это нарушением международного РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:15
2022-03-03T23:15
в мире
евросоюз
сирия
россия
телеканал rt
sputnik
украина
санкции в отношении россии
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Союз журналистов Сирии заявил, что осуждает решение европейских стран о запрете работы телеканала RT и агентства Sputnik и считает это нарушением международного права, реальной угрозой свободе слова.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"."Мы решительно осуждаем и не приемлем решение Евросоюза о запрете телеканала RT и агентства Sputnik. Такое решение нарушает международное право и резолюции и является неприкрытым посягательством на право свободы слова и реальной угрозой для основ свободы СМИ", - указывается в заявлении организации.Союз журналистов Сирии назвал решение ЕС враждебным и противоправным, в том числе и в отношении граждан Европы, желающих получать информацию из российских СМИ через интернет-ресурсы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/sputnik-1776303086.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
https://ria.ru/20220303/rt-1776329016.html
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в мире, евросоюз, сирия, россия, телеканал rt, sputnik, украина, санкции в отношении россии
23:15 03.03.2022
 
Союз журналистов Сирии осудил блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе

Союз журналистов САР: запрет RT и Sputnik в ЕС является неприкрытой угрозой свободе слова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОператор на съемке конференции RT
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Оператор на съемке конференции RT
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Союз журналистов Сирии заявил, что осуждает решение европейских стран о запрете работы телеканала RT и агентства Sputnik и считает это нарушением международного права, реальной угрозой свободе слова.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:44Медиавойны
Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT
"Мы решительно осуждаем и не приемлем решение Евросоюза о запрете телеканала RT и агентства Sputnik. Такое решение нарушает международное право и резолюции и является неприкрытым посягательством на право свободы слова и реальной угрозой для основ свободы СМИ", - указывается в заявлении организации.
Союз журналистов Сирии назвал решение ЕС враждебным и противоправным, в том числе и в отношении граждан Европы, желающих получать информацию из российских СМИ через интернет-ресурсы.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:17Медиавойны
В Сербии назвали запрет RT лицемерием
 
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