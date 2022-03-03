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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220303/blokirovka-1776318914.html
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ
Попытка заткнуть рот российским СМИ на фоне манипулирования информацией и разжигания ненависти международными IT-компаниями - это "лицемерие сильных мира сего", РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:38
2022-03-03T17:38
медиавойны
тереза рибейру
россия
москва
луганская народная республика
tiktok
евросоюз
facebook
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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Попытка заткнуть рот российским СМИ на фоне манипулирования информацией и разжигания ненависти международными IT-компаниями - это "лицемерие сильных мира сего", которые используют для собственной выгоды всё доступное им оружие, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья."Пытаясь заткнуть рот российским СМИ, крупные технологические компании решили ограничить доступ к информации для миллионов граждан мира, произвольно навесить ярлыки на журналистов и ограничить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и услугам", - написал министр в своем блоге в Twitter.По словам главы МИД, парадокс в том, что эти же компании в других случаях поддерживают распространение ложных новостей, манипулирование информацией и распространение дискриминационных и ненавистнических сообщений."Лицемерие сильных мира сего, которые используют все доступное оружие для собственной выгоды, не имеет границ", - добавил Родригес Паррилья.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской военной операции на Украине. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20220303/sputnik-1776303086.html
https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html
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россия
москва
луганская народная республика
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тереза рибейру, россия, москва, луганская народная республика, tiktok, евросоюз, facebook, валерий фадеев, сергей лавров, куба, в мире, бруно родригес паррилья
17:38 03.03.2022
 
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ

Глава МИД Кубы Паррилья обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве
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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Попытка заткнуть рот российским СМИ на фоне манипулирования информацией и разжигания ненависти международными IT-компаниями - это "лицемерие сильных мира сего", которые используют для собственной выгоды всё доступное им оружие, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.
"Пытаясь заткнуть рот российским СМИ, крупные технологические компании решили ограничить доступ к информации для миллионов граждан мира, произвольно навесить ярлыки на журналистов и ограничить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и услугам", - написал министр в своем блоге в Twitter.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:44Медиавойны
Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT
По словам главы МИД, парадокс в том, что эти же компании в других случаях поддерживают распространение ложных новостей, манипулирование информацией и распространение дискриминационных и ненавистнических сообщений.
"Лицемерие сильных мира сего, которые используют все доступное оружие для собственной выгоды, не имеет границ", - добавил Родригес Паррилья.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 02:54
Мадуро объяснил, почему страны Запада запретили RT и Sputnik
В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской военной операции на Украине. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.
Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:25Медиавойны
Запрет на RT и Sputnik в ЕС должен быть временным, заявили в Нидерландах
 
МедиавойныТереза РибейруРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаTikTokЕвросоюзFacebookВалерий ФадеевСергей ЛавровКубаВ миреБруно Родригес Паррилья
 
 
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