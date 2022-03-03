Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал на 500 тысяч рублей Bellingcat за неуказание маркировки иноагента
Молоток судьи
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей компании Stichting Bellingcat*, признанной в РФ иностранным агентом, из-за отсутствия соответствующей маркировки в информационных материалах на сайте издания Bellingcat*, сообщила РИА Новости адвокат Мария Зырянова.
"Суд постановил назначить штраф размером 500 тысяч рублей в отношении Stichting Bellingcat*. Мы не согласны с решением и будем его обжаловать ", - сказала собеседница агентства.
16 февраля, 10:29Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"
Ранее глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор составил протокол за отсутствие маркировки иностранного агента на интернет-издание Bellingcat*. Фонду, являющемуся владельцем издания Bellingcat*, грозил штраф до 500 тысяч рублей.
Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года. Интернет-издание Bellingcat* пыталось оспорить решение о признании его иностранным агентом, однако 21 февраля Замоскворецкий суд Москвы оставил иск без удовлетворения.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"** и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Организация, деятельность которой признана нежелательной в России