https://ria.ru/20220303/bellingcat-1776292539.html

Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.03.2022

Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей

Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей компании Stichting Bellingcat*, признанной в РФ иностранным агентом, из-за отсутствия соответствующей... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:09

2022-03-03T16:09

2022-03-03T16:09

москва

bellingcat

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей компании Stichting Bellingcat*, признанной в РФ иностранным агентом, из-за отсутствия соответствующей маркировки в информационных материалах на сайте издания Bellingcat*, сообщила РИА Новости адвокат Мария Зырянова."Суд постановил назначить штраф размером 500 тысяч рублей в отношении Stichting Bellingcat*. Мы не согласны с решением и будем его обжаловать ", - сказала собеседница агентства.Ранее глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор составил протокол за отсутствие маркировки иностранного агента на интернет-издание Bellingcat*. Фонду, являющемуся владельцем издания Bellingcat*, грозил штраф до 500 тысяч рублей.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года. Интернет-издание Bellingcat* пыталось оспорить решение о признании его иностранным агентом, однако 21 февраля Замоскворецкий суд Москвы оставил иск без удовлетворения.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"** и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Организация признана в России иностранным агентом** Организация, деятельность которой признана нежелательной в России

https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html

https://ria.ru/20220228/ekspertiza-1775626692.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, bellingcat, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, иноагенты