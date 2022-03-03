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https://ria.ru/20220303/bellingcat-1776292539.html
Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 03.03.2022
Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей
Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей компании Stichting Bellingcat*, признанной в РФ иностранным агентом, из-за отсутствия соответствующей... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:09
2022-03-03T16:09
москва
bellingcat
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
иноагенты
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей компании Stichting Bellingcat*, признанной в РФ иностранным агентом, из-за отсутствия соответствующей маркировки в информационных материалах на сайте издания Bellingcat*, сообщила РИА Новости адвокат Мария Зырянова."Суд постановил назначить штраф размером 500 тысяч рублей в отношении Stichting Bellingcat*. Мы не согласны с решением и будем его обжаловать ", - сказала собеседница агентства.Ранее глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор составил протокол за отсутствие маркировки иностранного агента на интернет-издание Bellingcat*. Фонду, являющемуся владельцем издания Bellingcat*, грозил штраф до 500 тысяч рублей.Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года. Интернет-издание Bellingcat* пыталось оспорить решение о признании его иностранным агентом, однако 21 февраля Замоскворецкий суд Москвы оставил иск без удовлетворения.Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"** и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.* Организация признана в России иностранным агентом** Организация, деятельность которой признана нежелательной в России
https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html
https://ria.ru/20220228/ekspertiza-1775626692.html
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москва, bellingcat, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, иноагенты
16:09 03.03.2022
 
Суд в Москве оштрафовал Bellingcat* на 500 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 500 тысяч рублей Bellingcat за неуказание маркировки иноагента

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей компании Stichting Bellingcat*, признанной в РФ иностранным агентом, из-за отсутствия соответствующей маркировки в информационных материалах на сайте издания Bellingcat*, сообщила РИА Новости адвокат Мария Зырянова.
"Суд постановил назначить штраф размером 500 тысяч рублей в отношении Stichting Bellingcat*. Мы не согласны с решением и будем его обжаловать ", - сказала собеседница агентства.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:29
Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"
Ранее глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор составил протокол за отсутствие маркировки иностранного агента на интернет-издание Bellingcat*. Фонду, являющемуся владельцем издания Bellingcat*, грозил штраф до 500 тысяч рублей.
Компания Stichting Bellingcat*, зарегистрированная в Нидерландах, была внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2021 года. Интернет-издание Bellingcat* пыталось оспорить решение о признании его иностранным агентом, однако 21 февраля Замоскворецкий суд Москвы оставил иск без удовлетворения.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"** и Insider* связаны в одну сеть. Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Организация, деятельность которой признана нежелательной в России
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 17:35
Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы"
 
МоскваBellingcatРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Обществоиноагенты
 
 
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