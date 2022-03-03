https://ria.ru/20220303/bank-1776156618.html

Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине

Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине

Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:15

2022-03-03T01:15

2022-03-03T01:24

всемирный банк

россия

украина

белоруссия

в мире

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении финансового института.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

всемирный банк, россия, украина, белоруссия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика