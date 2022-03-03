https://ria.ru/20220303/bank-1776156618.html
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине
Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:15
2022-03-03T01:15
2022-03-03T01:24
всемирный банк
россия
украина
белоруссия
в мире
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении финансового института.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный банк, россия, украина, белоруссия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
01:15 03.03.2022 (обновлено: 01:24 03.03.2022)
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине
Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии из-за событий на Украине