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Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине
Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:15
2022-03-03T01:24
всемирный банк
россия
украина
белоруссия
в мире
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении финансового института.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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всемирный банк, россия, украина, белоруссия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
01:15 03.03.2022 (обновлено: 01:24 03.03.2022)
 
Всемирный банк остановил свои программы в России из-за событий на Украине

Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии из-за событий на Украине

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Белоруссии в свете событий на Украине, говорится в распространенном в среду заявлении финансового института.
"Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. Также с середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии. С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии", — сказано в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Всемирный банкРоссияУкраинаБелоруссияВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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