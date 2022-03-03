https://ria.ru/20220303/bagdad-1776199476.html

В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России

В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России - РИА Новости, 03.03.2022

В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России

Большой плакат с портретом президента России Владимира Путина установлен в одном из кварталов в центре Багдада, сообщили РИА Новости местные жители, приславшие... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:06

2022-03-03T11:06

2022-03-03T11:13

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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Большой плакат с портретом президента России Владимира Путина установлен в одном из кварталов в центре Багдада, сообщили РИА Новости местные жители, приславшие фотографию."Плакат с портретом президента Путина и словами поддержки установили в районе Джадрия в Багдаде", - рассказал один из жителей иракской столицы.На плакате написано по-английски "We support Russia", и ниже подпись на арабском "Друзья президента".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/chernogoriya-1776181507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сша, россия, втб, сбербанк россии, евросоюз