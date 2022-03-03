11:06 03.03.2022 (обновлено: 11:13 03.03.2022)
В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России
В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России Владимира Путина
© Фото : РИА НовостиПлакат с портретом Владимира Путина в одном из кварталов в центре Багдада, Ирак
© Фото : РИА Новости
Плакат с портретом Владимира Путина в одном из кварталов в центре Багдада, Ирак
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Большой плакат с портретом президента России Владимира Путина установлен в одном из кварталов в центре Багдада, сообщили РИА Новости местные жители, приславшие фотографию.
"Плакат с портретом президента Путина и словами поддержки установили в районе Джадрия в Багдаде", - рассказал один из жителей иракской столицы.
3 марта, 09:32В миреВ Черногории прошли акции в поддержку России
На плакате написано по-английски "We support Russia", и ниже подпись на арабском "Друзья президента".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.