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https://ria.ru/20220303/bagdad-1776199476.html
В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России
В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России - РИА Новости, 03.03.2022
В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России
Большой плакат с портретом президента России Владимира Путина установлен в одном из кварталов в центре Багдада, сообщили РИА Новости местные жители, приславшие... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:06
2022-03-03T11:13
в мире
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
сша
россия
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сбербанк россии
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Большой плакат с портретом президента России Владимира Путина установлен в одном из кварталов в центре Багдада, сообщили РИА Новости местные жители, приславшие фотографию."Плакат с портретом президента Путина и словами поддержки установили в районе Джадрия в Багдаде", - рассказал один из жителей иракской столицы.На плакате написано по-английски "We support Russia", и ниже подпись на арабском "Друзья президента".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/chernogoriya-1776181507.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, сша, россия, втб, сбербанк россии, евросоюз
11:06 03.03.2022 (обновлено: 11:13 03.03.2022)
 
В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России

В центре Багдада установили большой плакат в поддержку президента России Владимира Путина

© Фото : РИА НовостиПлакат с портретом Владимира Путина в одном из кварталов в центре Багдада, Ирак
Плакат с портретом Владимира Путина в одном из кварталов в центре Багдада, Ирак - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : РИА Новости
Плакат с портретом Владимира Путина в одном из кварталов в центре Багдада, Ирак
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Большой плакат с портретом президента России Владимира Путина установлен в одном из кварталов в центре Багдада, сообщили РИА Новости местные жители, приславшие фотографию.
"Плакат с портретом президента Путина и словами поддержки установили в районе Джадрия в Багдаде", - рассказал один из жителей иракской столицы.
Флаг Черногории. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:32В мире
В Черногории прошли акции в поддержку России
На плакате написано по-английски "We support Russia", и ниже подпись на арабском "Друзья президента".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Представители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинги в поддержку России у посольства России в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:42
В Бейруте прошел митинг в поддержку России и жителей Донбасса
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСШАРоссияВТБСбербанк РоссииЕвросоюз
 
 
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