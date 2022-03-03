https://ria.ru/20220303/bachelet-1776278234.html
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:20
2022-03-03T15:20
2022-03-03T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
генеральная ассамблея оон
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем."Мы здесь, чтобы продемонстрировать и поддержать нашу приверженность принципу многосторонности и правам человека. Я присоединяюсь к вчерашнему мощному призыву Генеральной Ассамблеи (ООН) к немедленному урегулированию конфликта мирными средствами", - сказала Бачелет, выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.Она также призвала обеспечить защиту гражданских лиц, а также взятых в плен военных, в соответствии с международным гуманитарным правом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/oon-1776277193.html
https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776266014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине
Верховный комиссар ООН Бачелет призвала к мирному урегулированию ситуации на Украине