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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/bachelet-1776278234.html
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:20
2022-03-03T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
генеральная ассамблея оон
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем."Мы здесь, чтобы продемонстрировать и поддержать нашу приверженность принципу многосторонности и правам человека. Я присоединяюсь к вчерашнему мощному призыву Генеральной Ассамблеи (ООН) к немедленному урегулированию конфликта мирными средствами", - сказала Бачелет, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎Она также призвала обеспечить защиту гражданских лиц, а также взятых в плен военных, в соответствии с международным гуманитарным правом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/oon-1776277193.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон
15:20 03.03.2022
 
Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине

Верховный комиссар ООН Бачелет призвала к мирному урегулированию ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.
"Мы здесь, чтобы продемонстрировать и поддержать нашу приверженность принципу многосторонности и правам человека. Я присоединяюсь к вчерашнему мощному призыву Генеральной Ассамблеи (ООН) к немедленному урегулированию конфликта мирными средствами", - сказала Бачелет, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Совет ООН по правам человека начал дебаты по ситуации на Украине
Она также призвала обеспечить защиту гражданских лиц, а также взятых в плен военных, в соответствии с международным гуманитарным правом.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:38
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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