https://ria.ru/20220303/bachelet-1776278234.html

Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине

Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Верховный комиссар ООН призвала к урегулированию ситуации на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:20

2022-03-03T15:20

2022-03-03T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

генеральная ассамблея оон

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ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем."Мы здесь, чтобы продемонстрировать и поддержать нашу приверженность принципу многосторонности и правам человека. Я присоединяюсь к вчерашнему мощному призыву Генеральной Ассамблеи (ООН) к немедленному урегулированию конфликта мирными средствами", - сказала Бачелет, ‎выступая в ходе срочных дебатов по ситуации на Украине.‎Она также призвала обеспечить защиту гражданских лиц, а также взятых в плен военных, в соответствии с международным гуманитарным правом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/oon-1776277193.html

https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776266014.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, генеральная ассамблея оон