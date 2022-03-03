https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html

Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России

Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России - РИА Новости, 03.03.2022

Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России

Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:04

2022-03-03T11:04

2022-03-03T14:41

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Накануне все они были закрыты без объяснения причин. Ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи в России.Как передает корреспондент РИА Новости из магазина в ТЦ "Метрополис", в наличии имеется весь ряд последней модели смартфонов американской компании. iPhone 13 pro Max продается от 164 990 рублей, iPhone 13 — от 74 990 рублей, iPhone 13 mini — от 64 990. В продаже имеются и более старые модели.Покупателей в магазине немного.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.

https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, россия, apple, apple iphone