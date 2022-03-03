https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html
Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России
Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России - РИА Новости, 03.03.2022
Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России
Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:04
2022-03-03T11:04
2022-03-03T14:41
технологии
россия
apple
apple iphone
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Накануне все они были закрыты без объяснения причин. Ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи в России.Как передает корреспондент РИА Новости из магазина в ТЦ "Метрополис", в наличии имеется весь ряд последней модели смартфонов американской компании. iPhone 13 pro Max продается от 164 990 рублей, iPhone 13 — от 74 990 рублей, iPhone 13 mini — от 64 990. В продаже имеются и более старые модели.Покупателей в магазине немного.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.
https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html
https://ria.ru/20220302/zamena-1776055759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, apple, apple iphone
11:04 03.03.2022 (обновлено: 14:41 03.03.2022)
Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России
Магазины продажи техники Apple re-Store открылись в Москве
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне все они были закрыты без объяснения причин. Ранее американская компания Apple
сообщила, что приостанавливает продажи в России
.
Как передает корреспондент РИА Новости из магазина в ТЦ "Метрополис", в наличии имеется весь ряд последней модели смартфонов американской компании.
iPhone 13 pro Max продается от 164 990 рублей, iPhone 13 — от 74 990 рублей, iPhone 13 mini — от 64 990. В продаже имеются и более старые модели.
Покупателей в магазине немного.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.