https://ria.ru/20220303/avtomobili-1776168766.html
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске - РИА Новости, 03.03.2022
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
"АвтоВАЗ" с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T07:49
2022-03-03T07:49
2022-03-03T08:28
экономика
автоваз
россия
тольятти
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_0:61:3198:1860_1920x0_80_0_0_80662b572ce36e5a1bd1b8d5849ce29d.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных компонентов, предполагается полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам в эти дни, говорится в сообщении компании.В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года."График работы в последующие недели будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - уточнил автопроизводитель.При этом подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада-Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада-Сервис", в течение этого периода будут работать в режиме полного дня."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220303/mercedes-benz-1776154940.html
https://ria.ru/20220222/avtovaz-1774281638.html
россия
тольятти
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22126/28/221262876_319:0:2879:1920_1920x0_80_0_0_4f66fddc2e5fa42bf4fe6930715acd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, автоваз, россия, тольятти, ижевск
07:49 03.03.2022 (обновлено: 08:28 03.03.2022)
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
"АвтоВАЗ" с 5 марта приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за поставок
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных компонентов, предполагается полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам в эти дни, говорится в сообщении компании.
"В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании, администрация "АвтоВАЗа" приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", — отмечается в сообщении.
В "АвтоВАЗе
" подчеркнули, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.
"График работы в последующие недели будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - уточнил автопроизводитель.
При этом подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада-Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада-Сервис", в течение этого периода будут работать в режиме полного дня.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.