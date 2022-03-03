https://ria.ru/20220303/avtomobili-1776168766.html

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске - РИА Новости, 03.03.2022

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске

"АвтоВАЗ" с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T07:49

2022-03-03T07:49

2022-03-03T08:28

экономика

автоваз

россия

тольятти

ижевск

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электронных компонентов, предполагается полное и частичное сохранение заработной платы сотрудникам в эти дни, говорится в сообщении компании.В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года."График работы в последующие недели будет объявлен дополнительно. Компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске", - уточнил автопроизводитель.При этом подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада-Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада-Сервис", в течение этого периода будут работать в режиме полного дня."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220303/mercedes-benz-1776154940.html

https://ria.ru/20220222/avtovaz-1774281638.html

россия

тольятти

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, автоваз, россия, тольятти, ижевск