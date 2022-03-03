https://ria.ru/20220303/armeniya-1776178597.html

Парламент Армении не смог избрать президента

Парламент Армении не смог избрать президента - РИА Новости, 03.03.2022

Парламент Армении не смог избрать президента

Парламент Армении не смог избрать в первом туре президента страны из-за бойкота оппозиции, сообщил на заседании глава счетной комиссии Нарек Бабаян. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:25

2022-03-03T09:25

2022-03-03T09:25

в мире

роберт кочарян

вазген саркисян

серж саргсян

армения

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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Парламент Армении не смог избрать в первом туре президента страны из-за бойкота оппозиции, сообщил на заседании глава счетной комиссии Нарек Бабаян.За единственного кандидата в президенты, предложенного правящей партией "Гражданский договор", министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна проголосовали 69 депутатов. Для его избрания требовался 81 голос.Согласно конституции, во втором туре президентом республики избирается кандидат, получивший не менее 3/5 голосов (65 из 107) от общего числа депутатов. Следовательно, фракция "Гражданский договор" сможет самостоятельно избрать главу государства.Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.После конституционных реформ в Армении 2015 года, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, глава государства избирается не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Функции президента являются представительскими, власть сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента. Три из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) - избирались на этот пост дважды общенародным голосованием. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян - занял пост в апреле 2018 года.

https://ria.ru/20220224/davtyan-1774755532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/armeniya-1773418056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, роберт кочарян, вазген саркисян, серж саргсян, армения