Парламент Армении не смог избрать президента
Парламент Армении не смог избрать президента в первом туре из-за бойкота оппозиции
© Sputnik / Асатур Есаянц
Парламент Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Парламент Армении не смог избрать в первом туре президента страны из-за бойкота оппозиции, сообщил на заседании глава счетной комиссии Нарек Бабаян.
За единственного кандидата в президенты, предложенного правящей партией "Гражданский договор", министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна проголосовали 69 депутатов. Для его избрания требовался 81 голос.
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Согласно конституции, во втором туре президентом республики избирается кандидат, получивший не менее 3/5 голосов (65 из 107) от общего числа депутатов. Следовательно, фракция "Гражданский договор" сможет самостоятельно избрать главу государства.
Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
После конституционных реформ в Армении 2015 года, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, глава государства избирается не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Функции президента являются представительскими, власть сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.
В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента. Три из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) - избирались на этот пост дважды общенародным голосованием. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян - занял пост в апреле 2018 года.