https://ria.ru/20220303/apple-1776208642.html

Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами

Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами - РИА Новости, 03.03.2022

Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами

Часть торговых сетей возобновили продажу некоторых устройств компании Apple. Цены на модельный ряд значительно отличается от тех, что были до перерыва. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:40

2022-03-03T11:40

2022-03-03T11:40

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Часть торговых сетей возобновили продажу некоторых устройств компании Apple. Цены на модельный ряд значительно отличается от тех, что были до перерыва.Так, в одном известном магазине электроники, не самую новую модель iPhone 11 с накопителем объемом 64 ГБ предлагают за 90 тысяч рублей. Несколько дней назад такой же смартфон обошелся чуть дороже 50 тысяч рублей.В продаже практически не встречаются iPhone 13 Pro и Pro Max, а там, где их все-таки предлагают, стоимость резко выросла — базовая версия может достигать 200 тысяч рублей. Ценник на компьютеры еще выше: новый MacBook Pro 16 предлагается дороже 400 тысяч рублей.На официальном сайте Apple продукция остается недоступной для покупки. В компании заявили, что приостановили продажи и отгрузку техники в Россию.

https://ria.ru/20220303/ayfony-1776199180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, apple, apple iphone