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Наука
https://ria.ru/20220303/apple-1776208642.html
Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами
Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами - РИА Новости, 03.03.2022
Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами
Часть торговых сетей возобновили продажу некоторых устройств компании Apple. Цены на модельный ряд значительно отличается от тех, что были до перерыва. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:40
2022-03-03T11:40
наука
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Часть торговых сетей возобновили продажу некоторых устройств компании Apple. Цены на модельный ряд значительно отличается от тех, что были до перерыва.Так, в одном известном магазине электроники, не самую новую модель iPhone 11 с накопителем объемом 64 ГБ предлагают за 90 тысяч рублей. Несколько дней назад такой же смартфон обошелся чуть дороже 50 тысяч рублей.В продаже практически не встречаются iPhone 13 Pro и Pro Max, а там, где их все-таки предлагают, стоимость резко выросла — базовая версия может достигать 200 тысяч рублей. Ценник на компьютеры еще выше: новый MacBook Pro 16 предлагается дороже 400 тысяч рублей.На официальном сайте Apple продукция остается недоступной для покупки. В компании заявили, что приостановили продажи и отгрузку техники в Россию.
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технологии, apple, apple iphone
11:40 03.03.2022
 

Гаджеты Apple снова появились в продаже, но уже с другими ценами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Часть торговых сетей возобновили продажу некоторых устройств компании Apple. Цены на модельный ряд значительно отличается от тех, что были до перерыва.
Так, в одном известном магазине электроники, не самую новую модель iPhone 11 с накопителем объемом 64 ГБ предлагают за 90 тысяч рублей. Несколько дней назад такой же смартфон обошелся чуть дороже 50 тысяч рублей.
В продаже практически не встречаются iPhone 13 Pro и Pro Max, а там, где их все-таки предлагают, стоимость резко выросла — базовая версия может достигать 200 тысяч рублей. Ценник на компьютеры еще выше: новый MacBook Pro 16 предлагается дороже 400 тысяч рублей.
На официальном сайте Apple продукция остается недоступной для покупки. В компании заявили, что приостановили продажи и отгрузку техники в Россию.
Мужчина у магазина техники Apple re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:04
Магазины Apple открылись на второй день после приостановки продаж в России
 
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