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Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями - РИА Новости, 03.03.2022
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями
Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:51
2022-03-03T10:52
экономика
владимир путин
сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже им своей продукции, сообщает компания на свое сайте."Alcoa прекратит покупать сырье (у российских компаний - ред.) или продавать свою продукцию российским компаниям", - сообщила фирма. Компания объяснила свое решение ситуацией между Россией и Украиной.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании составляет более 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20220303/fortum-1776192229.html
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экономика, владимир путин, сша, россия, нью-йорк (город)
10:51 03.03.2022 (обновлено: 10:52 03.03.2022)
 
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями

Американская алюминиевая компания Alcoa прекратит сотрудничество с российскими фирмами

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже им своей продукции, сообщает компания на свое сайте.
"Alcoa прекратит покупать сырье (у российских компаний - ред.) или продавать свою продукцию российским компаниям", - сообщила фирма. Компания объяснила свое решение ситуацией между Россией и Украиной.
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Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании составляет более 12 тысяч человек.
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ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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