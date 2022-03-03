https://ria.ru/20220303/alcoa-1776196959.html
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями - РИА Новости, 03.03.2022
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями
Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:51
2022-03-03T10:51
2022-03-03T10:52
экономика
владимир путин
сша
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже им своей продукции, сообщает компания на свое сайте."Alcoa прекратит покупать сырье (у российских компаний - ред.) или продавать свою продукцию российским компаниям", - сообщила фирма. Компания объяснила свое решение ситуацией между Россией и Украиной.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании составляет более 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20220303/fortum-1776192229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, сша, россия, нью-йорк (город)
10:51 03.03.2022 (обновлено: 10:52 03.03.2022)
Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями
Американская алюминиевая компания Alcoa прекратит сотрудничество с российскими фирмами