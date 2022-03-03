https://ria.ru/20220303/alcoa-1776196959.html

Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями

Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями - РИА Новости, 03.03.2022

Американская Alcoa прекратит сотрудничать с российскими компаниями

Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:51

2022-03-03T10:51

2022-03-03T10:52

экономика

владимир путин

сша

россия

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1920x0_80_0_0_137726b9e7af834d8d745028e7dece1e.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американская алюминиевая компания Alcoa на фоне ситуации на Украине решила прекратить сотрудничество с российскими компаниями по закупке у них сырья и продаже им своей продукции, сообщает компания на свое сайте."Alcoa прекратит покупать сырье (у российских компаний - ред.) или продавать свою продукцию российским компаниям", - сообщила фирма. Компания объяснила свое решение ситуацией между Россией и Украиной.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке. Штат компании составляет более 12 тысяч человек.

https://ria.ru/20220303/fortum-1776192229.html

https://ria.ru/20220301/storebrand-1775882068.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, нью-йорк (город)