https://ria.ru/20220303/aktsii-1776173764.html
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине - РИА Новости, 03.03.2022
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине
В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:53
2022-03-03T08:53
2022-03-03T08:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
черногория
подгорица (город)
вооруженные силы рф
россия
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории.Во втором по величине городе Черногории – Никшич - 28 февраля также состоялась акция в поддержку России в связи с ситуацией вокруг Украины, пришли несколько десятков человек с флагами России и Сербии."Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием Скупщины (парламента) Черногории. Собравшиеся держали транспарант "Молись Богу и держись за Россию", - передает ТВ.Сообщается также об акции поддержки в городе Бар на побережье Адриатического моря.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, подгорица (город), вооруженные силы рф, россия
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине
В Подгорице и Баре прошли акции в поддержку позиции России из-за ситуации по Украине