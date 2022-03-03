https://ria.ru/20220303/aktsii-1776173764.html

В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине

В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине - РИА Новости, 03.03.2022

В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине

В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:53

2022-03-03T08:53

2022-03-03T08:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

черногория

подгорица (город)

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90b5830eae0ddfb3b0b7a0f034c683b7.jpg

БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории.Во втором по величине городе Черногории – Никшич - 28 февраля также состоялась акция в поддержку России в связи с ситуацией вокруг Украины, пришли несколько десятков человек с флагами России и Сербии."Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием Скупщины (парламента) Черногории. Собравшиеся держали транспарант "Молись Богу и держись за Россию", - передает ТВ.Сообщается также об акции поддержки в городе Бар на побережье Адриатического моря.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

черногория

подгорица (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черногория, подгорица (город), вооруженные силы рф, россия