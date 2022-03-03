Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/aktsii-1776173764.html
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине - РИА Новости, 03.03.2022
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине
В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:53
2022-03-03T08:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
черногория
подгорица (город)
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90b5830eae0ddfb3b0b7a0f034c683b7.jpg
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории.Во втором по величине городе Черногории – Никшич - 28 февраля также состоялась акция в поддержку России в связи с ситуацией вокруг Украины, пришли несколько десятков человек с флагами России и Сербии."Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием Скупщины (парламента) Черногории. Собравшиеся держали транспарант "Молись Богу и держись за Россию", - передает ТВ.Сообщается также об акции поддержки в городе Бар на побережье Адриатического моря.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
черногория
подгорица (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a812ab140b9c03af21c61e2e4c6d35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черногория, подгорица (город), вооруженные силы рф, россия
08:53 03.03.2022
 
В Черногории прошли акции в поддержку позиции России по Украине

В Подгорице и Баре прошли акции в поддержку позиции России из-за ситуации по Украине

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Черногория. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В черногорской столице Подгорице и городе Бар прошли акции в поддержку России в связи с ситуацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории.
Во втором по величине городе Черногории – Никшич - 28 февраля также состоялась акция в поддержку России в связи с ситуацией вокруг Украины, пришли несколько десятков человек с флагами России и Сербии.
"Собрание в поддержку России прошло вечером в Подгорице перед зданием Скупщины (парламента) Черногории. Собравшиеся держали транспарант "Молись Богу и держись за Россию", - передает ТВ.
Сообщается также об акции поддержки в городе Бар на побережье Адриатического моря.
Участники митинга с флагами США, НАТО и Украины на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
"Ничего не дадим". Чем НАТО может "помочь" Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧерногорияПодгорица (город)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала