По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
В ООН заявили, что численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
© AP Photo / Hussein MallaБоец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена
© AP Photo / Hussein Malla
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 мар – РИА Новости. "Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а "Исламское государство"* удвоило свою численность в Афганистане, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.
В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН". Организаторами мероприятия выступают институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, министерство иностранных дел страны, а также Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"В сложившейся ситуации в Афганистане, где "Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а ДАИШ* (арабский акроним ИГ* – ред.) почти удвоился в размерах, требуются согласованные региональные действия", - сказал Воронков, выступая на конференции.
Заместитель генсека ООН отметил, что совместный план действий является тем самым механизмом, с помощью которого в регионе может быть усилено комплексное многостороннее сотрудничество, необходимое в подобных обстоятельствах.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"**) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.