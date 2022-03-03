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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220303/afganistan-1776178985.html
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое - РИА Новости, 03.03.2022
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
"Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а "Исламское государство"* удвоило свою численность в Афганистане, заявил в четверг заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:28
2022-03-03T09:28
в мире
мохаммад хасан ахунд
россия
ташкент
европа
аль-каида
оон
талибан
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ТАШКЕНТ, 3 мар – РИА Новости. "Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а "Исламское государство"* удвоило свою численность в Афганистане, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН". Организаторами мероприятия выступают институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, министерство иностранных дел страны, а также Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе."В сложившейся ситуации в Афганистане, где "Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а ДАИШ* (арабский акроним ИГ* – ред.) почти удвоился в размерах, требуются согласованные региональные действия", - сказал Воронков, выступая на конференции.Заместитель генсека ООН отметил, что совместный план действий является тем самым механизмом, с помощью которого в регионе может быть усилено комплексное многостороннее сотрудничество, необходимое в подобных обстоятельствах.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"**) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220215/afganistan-1772865407.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, россия, ташкент, европа, аль-каида, оон, талибан
09:28 03.03.2022
 
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое

В ООН заявили, что численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое

© AP Photo / Hussein MallaБоец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 мар – РИА Новости. "Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а "Исламское государство"* удвоило свою численность в Афганистане, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.
В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция высокого уровня "Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН". Организаторами мероприятия выступают институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, министерство иностранных дел страны, а также Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Министр иностранных дел при временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 13:00
Амир Хан Мутаки: Афганистан стремится стать экономическим центром в регионе
"В сложившейся ситуации в Афганистане, где "Аль-Каида"* остается неконтролируемой, а ДАИШ* (арабский акроним ИГ* – ред.) почти удвоился в размерах, требуются согласованные региональные действия", - сказал Воронков, выступая на конференции.
Заместитель генсека ООН отметил, что совместный план действий является тем самым механизмом, с помощью которого в регионе может быть усилено комплексное многостороннее сотрудничество, необходимое в подобных обстоятельствах.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"**) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 16:43Захват власти в Афганистане талибами
В МИД оценили идею создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреМохаммад Хасан АхундРоссияТашкентЕвропаАль-КаидаООНТалибан
 
 
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