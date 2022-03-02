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В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на золотые слитки для физлиц - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента. Автором инициативы... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:36
2022-03-02T15:43
экономика
россия
госдума рф
владислав резник
золото
ндс
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента. Автором инициативы стал Владислав Резник.Он отметил, что документ вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции банков по их реализации предлагается освободить предлагается освободить от НДС.По действующим законам, их покупка облагается налогом в 20 процентов. Это распространяется и на драгметаллы, реализуемые банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Обратная покупка этих слитков у гражданина осуществляется по рыночной цене без НДС. При этом взимание налога призвано предотвратить их реализацию на производственные цели.Законопроектом также предлагается запретить применять специальные налоговые режимы, например упрощенная и патентную системы налогообложения, в ювелирной отрасли, поскольку, по мнению автора они создают неравные условия для производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации продукции."(Это. — Прим. ред.) фактически привело к выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под обложения НДС", — указывает Резник.По его словам, если инициативу одобрят, у россиян появится альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска. Это позволит привлечь дополнительные средства в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих компаний, организаций и банков. Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли Резник оценивает в 20-30 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220302/zoloto-1775993521.html
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экономика, россия, госдума рф, владислав резник, золото, ндс
14:36 02.03.2022 (обновлено: 15:43 02.03.2022)
 
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Депутат Резник внес в Госдуму законопроект об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗолотые слитки высшей пробы 99,99 процентов
Золотые слитки высшей пробы 99,99 процентов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента. Автором инициативы стал Владислав Резник.
Он отметил, что документ вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции банков по их реализации предлагается освободить предлагается освободить от НДС.
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По действующим законам, их покупка облагается налогом в 20 процентов. Это распространяется и на драгметаллы, реализуемые банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка.
Обратная покупка этих слитков у гражданина осуществляется по рыночной цене без НДС. При этом взимание налога призвано предотвратить их реализацию на производственные цели.
Законопроектом также предлагается запретить применять специальные налоговые режимы, например упрощенная и патентную системы налогообложения, в ювелирной отрасли, поскольку, по мнению автора они создают неравные условия для производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации продукции.
"(Это. — Прим. ред.) фактически привело к выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под обложения НДС", — указывает Резник.
По его словам, если инициативу одобрят, у россиян появится альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска. Это позволит привлечь дополнительные средства в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих компаний, организаций и банков.
Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли Резник оценивает в 20-30 миллиардов рублей.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФВладислав РезникЗолотоНДС
 
 
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