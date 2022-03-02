https://ria.ru/20220302/zoloto-1776048253.html

Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям

Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям - РИА Новости, 02.03.2022

Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям

Правительство РФ поддержало отмену НДС на инвестиционное золото для граждан с 1 марта - инвестиции в драгметалл могут стать хорошей альтернативой покупке... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:28

2022-03-02T14:28

2022-03-02T14:54

экономика

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало отмену НДС на инвестиционное золото для граждан с 1 марта - инвестиции в драгметалл могут стать хорошей альтернативой покупке валюты, соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть 4 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной думой уже 4 марта", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это предусмотрено действующим законодательством. "Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", - добавил премьер.Ранее в среду Минфин сообщил, что поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, считая вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации.

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)