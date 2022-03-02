https://ria.ru/20220302/zoloto-1776048253.html
Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям
Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям - РИА Новости, 02.03.2022
Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям
Правительство РФ поддержало отмену НДС на инвестиционное золото для граждан с 1 марта - инвестиции в драгметалл могут стать хорошей альтернативой покупке... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:28
2022-03-02T14:28
2022-03-02T14:54
экономика
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало отмену НДС на инвестиционное золото для граждан с 1 марта - инвестиции в драгметалл могут стать хорошей альтернативой покупке валюты, соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть 4 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной думой уже 4 марта", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это предусмотрено действующим законодательством. "Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", - добавил премьер.Ранее в среду Минфин сообщил, что поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, считая вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации.
https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
14:28 02.03.2022 (обновлено: 14:54 02.03.2022)
Мишустин назвал инвестиции в золото альтернативой валютным накоплениям
Мишустин назвал инвестиции в золото надежной альтернативой валютным накоплениям
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало отмену НДС на инвестиционное золото для граждан с 1 марта - инвестиции в драгметалл могут стать хорошей альтернативой покупке валюты, соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть 4 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной думой уже 4 марта", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это предусмотрено действующим законодательством. "Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", - добавил премьер.
Ранее в среду Минфин
сообщил, что поддерживает инициативу депутатов Госдумы
по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, считая вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации.