https://ria.ru/20220302/zoloto-1775993521.html

Силуанов предложил вкладывать деньги в золото вместо скупки долларов

Силуанов предложил вкладывать деньги в золото вместо скупки долларов - РИА Новости, 02.03.2022

Силуанов предложил вкладывать деньги в золото вместо скупки долларов

Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, сообщило министерство. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:56

2022-03-02T10:56

2022-03-02T11:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, сообщило министерство.Сейчас при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20%. Обратная операция — продажа слитка банку — возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан."На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам", — считает министр финансов Антон Силуанов.Курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность, указывает Минфин. "В этой связи Минфин России подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Государственной думы законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц", — добавляется в сообщении.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия