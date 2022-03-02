https://ria.ru/20220302/zhiteli-1776142811.html

МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь

МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь - РИА Новости, 02.03.2022

МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь

Украинские националисты мешают выходу по коридорам мирным жителям и иностранцам из Киева, Харькова и Мариуполя, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:59

2022-03-02T21:59

2022-03-02T22:22

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские националисты мешают выходу по коридорам мирным жителям и иностранцам из Киева, Харькова и Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вместе с тем по имеющейся информации националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов", - сказал Мизинцев журналистам.По его словам, при этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. "Мы этого не делали и делать не будем", - сказал генерал.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/zavod-1776142213.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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мариуполь

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, киев, харьков, мариуполь, украина, россия