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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь
МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь - РИА Новости, 02.03.2022
МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь
Украинские националисты мешают выходу по коридорам мирным жителям и иностранцам из Киева, Харькова и Мариуполя, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:59
2022-03-02T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские националисты мешают выходу по коридорам мирным жителям и иностранцам из Киева, Харькова и Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вместе с тем по имеющейся информации националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов", - сказал Мизинцев журналистам.По его словам, при этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. "Мы этого не делали и делать не будем", - сказал генерал.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, киев, харьков, мариуполь, украина, россия
21:59 02.03.2022 (обновлено: 22:22 02.03.2022)
 
МО: националисты мешают мирным жителям покидать Киев, Харьков и Мариуполь

Минобороны: националисты мешают выходу мирных жителей из Киева, Харькова и Мариуполя

© Aris MessinisЧерный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
© Aris Messinis
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинские националисты мешают выходу по коридорам мирным жителям и иностранцам из Киева, Харькова и Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вместе с тем по имеющейся информации националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов", - сказал Мизинцев журналистам.
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По его словам, при этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. "Мы этого не делали и делать не будем", - сказал генерал.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевХарьковМариупольУкраинаРоссия
 
 
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