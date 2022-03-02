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МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи
МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи - РИА Новости, 02.03.2022
МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи
МВФ на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о финансовой помощи, говорится в совместном заявлении руководства МВФ и Всемирного банка. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:36
2022-03-02T01:54
украина
всемирный банк
мвф
кристалина георгиева
в мире
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. МВФ на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о финансовой помощи, говорится в совместном заявлении руководства МВФ и Всемирного банка.Как говорится в совместном заявлении глав МВФ и Всемирного банка Кристалины Георгиевой и Дэвида Мэлпасса, организации продолжают работать над программой поддержки Украины, "в рамках которой будет доступно дополнительно 2,2 миллиарда долларов в период от настоящего момента до конца июня". Готовится пакет поддержки на 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы, на этой неделе для утверждения будет представлен пакет помощи на сумму не менее 350 миллионов, а затем — на 200 миллионов, говорится в сообщении."В МВФ мы отвечаем на запрос Украины о срочной помощи через инструмент быстрого финансирования, которую наш совет может рассмотреть на следующей неделе", — говорится в сообщении.
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украина, всемирный банк, мвф, кристалина георгиева, в мире, вашингтон
01:36 02.03.2022 (обновлено: 01:54 02.03.2022)
 
МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи

МВФ и Всемирный банк: запрос Украины о помощи рассмотрят на следующей неделе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. МВФ на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о финансовой помощи, говорится в совместном заявлении руководства МВФ и Всемирного банка.
Как говорится в совместном заявлении глав МВФ и Всемирного банка Кристалины Георгиевой и Дэвида Мэлпасса, организации продолжают работать над программой поддержки Украины, "в рамках которой будет доступно дополнительно 2,2 миллиарда долларов в период от настоящего момента до конца июня". Готовится пакет поддержки на 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы, на этой неделе для утверждения будет представлен пакет помощи на сумму не менее 350 миллионов, а затем — на 200 миллионов, говорится в сообщении.
МВФ мы отвечаем на запрос Украины о срочной помощи через инструмент быстрого финансирования, которую наш совет может рассмотреть на следующей неделе", — говорится в сообщении.
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