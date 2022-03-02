https://ria.ru/20220302/zapros-1775954848.html

МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи

МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи - РИА Новости, 02.03.2022

МВФ рассмотрит запрос Украины о помощи

МВФ на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о финансовой помощи, говорится в совместном заявлении руководства МВФ и Всемирного банка. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:36

2022-03-02T01:36

2022-03-02T01:54

украина

всемирный банк

мвф

кристалина георгиева

в мире

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. МВФ на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о финансовой помощи, говорится в совместном заявлении руководства МВФ и Всемирного банка.Как говорится в совместном заявлении глав МВФ и Всемирного банка Кристалины Георгиевой и Дэвида Мэлпасса, организации продолжают работать над программой поддержки Украины, "в рамках которой будет доступно дополнительно 2,2 миллиарда долларов в период от настоящего момента до конца июня". Готовится пакет поддержки на 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы, на этой неделе для утверждения будет представлен пакет помощи на сумму не менее 350 миллионов, а затем — на 200 миллионов, говорится в сообщении."В МВФ мы отвечаем на запрос Украины о срочной помощи через инструмент быстрого финансирования, которую наш совет может рассмотреть на следующей неделе", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

украина, всемирный банк, мвф, кристалина георгиева, в мире, вашингтон