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России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров
России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров
Если Запад решил опустить перед Россией новый "железный занавес", Москва, не переживая, сможет и дальше развиваться, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:36
2022-03-02T19:36
2022-03-02T20:51
в мире
сергей лавров
россия
ситуация в днр и лнр
уинстон черчилль
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Если Запад решил опустить перед Россией новый "железный занавес", Москва, не переживая, сможет и дальше развиваться, заявил глава МИД Сергей Лавров.Министр напомнил, что в свое время, в 1946 году, "железный занавес" "опускал" премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль."Tсли так Запад решил, то я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнёры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность", - сказал он в интервью телеканалу al-Jazeera.Глава внешнеполитического добавил, что попытки опустить "железный занавес" - удел тех, кто рассуждает в категориях колониализма и неоколониализма. Лавров также отметил, что Лондон, очевидно, чувствует себя дискомфортно из-за того, что про него после Brexit начали забывать.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, ситуация в днр и лнр, уинстон черчилль, украина
19:36 02.03.2022 (обновлено: 20:51 02.03.2022)
России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров
Лавров: Россия будет и дальше развиваться, если Запад опустит новый железный занавес