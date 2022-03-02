https://ria.ru/20220302/zanaves-1776123804.html

России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров

России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

России не страшен новый "железный занавес", заявил Лавров

Если Запад решил опустить перед Россией новый "железный занавес", Москва, не переживая, сможет и дальше развиваться, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:36

2022-03-02T19:36

2022-03-02T20:51

в мире

сергей лавров

россия

ситуация в днр и лнр

уинстон черчилль

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Если Запад решил опустить перед Россией новый "железный занавес", Москва, не переживая, сможет и дальше развиваться, заявил глава МИД Сергей Лавров.Министр напомнил, что в свое время, в 1946 году, "железный занавес" "опускал" премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль."Tсли так Запад решил, то я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнёры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность", - сказал он в интервью телеканалу al-Jazeera.Глава внешнеполитического добавил, что попытки опустить "железный занавес" - удел тех, кто рассуждает в категориях колониализма и неоколониализма. Лавров также отметил, что Лондон, очевидно, чувствует себя дискомфортно из-за того, что про него после Brexit начали забывать.

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сергей лавров, россия, ситуация в днр и лнр, уинстон черчилль, украина