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Число принятых законов в Вологодчине в 2021 году выросло на четверть
Число принятых законов в Вологодчине в 2021 году выросло на четверть - РИА Новости, 02.03.2022
Число принятых законов в Вологодчине в 2021 году выросло на четверть
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли в 2021 году 231 региональный закон, что на четверть больше, чем годом ранее, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:57
2022-03-02T12:57
2022-03-02T12:58
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 2 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли в 2021 году 231 региональный закон, что на четверть больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте собрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.По его словам, наибольшее количество принятых законов области касалось налоговой и бюджетной политики, государственного управления и деятельности органов государственной власти, выборного законодательства, сферы экономической политики и собственности.Он подчеркнул, что регион не только не допустил займов, но и сформировал "подушку безопасности, обеспечив выполнение социальных обязательств в 2023 и 2024 годах за счет дополнительных налоговых поступлений".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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законодательное собрание вологодской области, вологодская область, андрей луценко
ВОЛОГДА, 2 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли в 2021 году 231 региональный закон, что на четверть больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте собрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.
По его словам, наибольшее количество принятых законов области касалось налоговой и бюджетной политики, государственного управления и деятельности органов государственной власти, выборного законодательства, сферы экономической политики и собственности.
"Вологодская область, как и весь мир, прожила в условиях пандемии два года. COVID-19 внес коррективы в экономику и социальную политику страны, научил нас более гибко реагировать на вызовы времени. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, 2021 год стал для Вологодской области
успешным. Вместе с правительством области и налогоплательщиками мы сформировали бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с параметрами по доходам и расходам, которые шагнули далеко за пределы 100 миллиардов рублей", - сказал Луценко.
Он подчеркнул, что регион не только не допустил займов, но и сформировал "подушку безопасности, обеспечив выполнение социальных обязательств в 2023 и 2024 годах за счет дополнительных налоговых поступлений".