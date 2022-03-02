https://ria.ru/20220302/zakony-1776026113.html

Число принятых законов в Вологодчине в 2021 году выросло на четверть

Число принятых законов в Вологодчине в 2021 году выросло на четверть - РИА Новости, 02.03.2022

Число принятых законов в Вологодчине в 2021 году выросло на четверть

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли в 2021 году 231 региональный закон, что на четверть больше, чем годом ранее, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:57

2022-03-02T12:57

2022-03-02T12:58

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 2 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли в 2021 году 231 региональный закон, что на четверть больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте собрания со ссылкой на председателя парламента области Андрея Луценко.По его словам, наибольшее количество принятых законов области касалось налоговой и бюджетной политики, государственного управления и деятельности органов государственной власти, выборного законодательства, сферы экономической политики и собственности.Он подчеркнул, что регион не только не допустил займов, но и сформировал "подушку безопасности, обеспечив выполнение социальных обязательств в 2023 и 2024 годах за счет дополнительных налоговых поступлений".

https://ria.ru/20220225/pavodok-1775066054.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

законодательное собрание вологодской области, вологодская область, андрей луценко