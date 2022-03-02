Название Забайкальского края будут писать через Z в поддержку спецоперации
Название Забайкальского края будут писать через Z в поддержку спецоперации на Украине
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ЧИТА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Забайкальского края присоединилось к акции в поддержку специальной операции на Украине и будет писать название региона через Z в информационных материалах, сообщается в Telegram-канале краевого правительства.
Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки спецоперации, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции. Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке российской спецоперации на Украине. В названии региона в официальных документах правительства появилась буквально Z.
"Zабайкалье поддерживает российских военнослужащих - "Мы Вместе!" Акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в региональном правительстве. С сегодняшнего дня название региона в информационных материалах правительства края будет писаться "Zабайкалье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Z - в первую очередь, знак поддержки российских бойцов и символ солидарности общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов.
Кроме того, водители читинских маршруток присоединились к акции #своихнебросаем в поддержку спецоперации России на Украине, наклеив на стёкла листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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