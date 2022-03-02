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Культура
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Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар"
Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар" - РИА Новости, 02.03.2022
Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар"
Пользователи обсуждают в соцсетях новый российский сериал "Янычар" ("Русский пленник"), премьера которого состоялась на Первом канале в этот понедельник. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:04
2022-03-02T15:04
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи обсуждают в соцсетях новый российский сериал "Янычар" ("Русский пленник"), премьера которого состоялась на Первом канале в этот понедельник. Многосерийную историческую драму снял Иван Шурховецкий. Съемки проходили в России и Турции.Действие в ней разворачивается в конце XVI века в Турции во время правления султана ​ Мехмеда III. В центре событий оказывается казак Алеша (Илья Малаков), который отправляется на чужбину, чтобы исполнить последнюю волю отца. Однако по дороге его берут в плен османы, делают янычаром и дают новое имя Али. Казак не теряет надежды снова стать свободным, найти любовь и выполнить обещание, данное отцу. На Первом канале вышло пока четыре эпизода из 12. Зрители уже отметили сходство со знаменитым турецким сериалом "Великолепный век". Это не случайно, ведь "Янычара" создали при поддержке той же студии, которая работала над проектом про Султана Сулеймана и Хюррем. Большинство пользователей написали в соцсетях проекта, что создатели "молодцы" и поставили эмодзи в виде "браво". Многие также еще до телевизионной премьеры отмечали, что с нетерпением ждут выхода "Янычара" на большом экране. Но хейтеры все равно нашли к чему придраться. Негативные комментарии связаны с "историческими неточностями". Возможно, их мнение изменится. Ведь впереди еще несколько эпизодов, в которых героев ждут непростые испытания. Главные роли вместе с Малаковым в "Янычаре" также исполнили Артур Иванов, Иван Босильчич, Арина Жаркова, Милена Радулович, Майя Цецхладзе, Самвел Тадевосян и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), турция, россия
15:04 02.03.2022
 
Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар"

В Сети появились первые отзывы о новом российском сериале "Янычар"

© Kinopolis (2020)Кадр из сериала "Янычар"
Кадр из сериала Янычар
© Kinopolis (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи обсуждают в соцсетях новый российский сериал "Янычар" ("Русский пленник"), премьера которого состоялась на Первом канале в этот понедельник.
Многосерийную историческую драму снял Иван Шурховецкий. Съемки проходили в России и Турции.
Действие в ней разворачивается в конце XVI века в Турции во время правления султана ​ Мехмеда III. В центре событий оказывается казак Алеша (Илья Малаков), который отправляется на чужбину, чтобы исполнить последнюю волю отца. Однако по дороге его берут в плен османы, делают янычаром и дают новое имя Али. Казак не теряет надежды снова стать свободным, найти любовь и выполнить обещание, данное отцу.
На Первом канале вышло пока четыре эпизода из 12. Зрители уже отметили сходство со знаменитым турецким сериалом "Великолепный век". Это не случайно, ведь "Янычара" создали при поддержке той же студии, которая работала над проектом про Султана Сулеймана и Хюррем.
Большинство пользователей написали в соцсетях проекта, что создатели "молодцы" и поставили эмодзи в виде "браво". Многие также еще до телевизионной премьеры отмечали, что с нетерпением ждут выхода "Янычара" на большом экране.
"Эффектно! Не дождусь, когда мы уже увидим этот фильм", "Супер", — обсуждали кадры со съемок.
Но хейтеры все равно нашли к чему придраться. Негативные комментарии связаны с "историческими неточностями".

"Откуда у славянок того времени сделанные губы?", "Прежде чем снимать фильм надо же как-то изучить исторические события того времени", — высказались они.

Возможно, их мнение изменится. Ведь впереди еще несколько эпизодов, в которых героев ждут непростые испытания.
Главные роли вместе с Малаковым в "Янычаре" также исполнили Артур Иванов, Иван Босильчич, Арина Жаркова, Милена Радулович, Майя Цецхладзе, Самвел Тадевосян и другие.
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