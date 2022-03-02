https://ria.ru/20220302/yanychar-1776014790.html

Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар"

Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар" - РИА Новости, 02.03.2022

Русский "Великолепный век": в Сети обсуждают сериал "Янычар"

Пользователи обсуждают в соцсетях новый российский сериал "Янычар" ("Русский пленник"), премьера которого состоялась на Первом канале в этот понедельник. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:04

2022-03-02T15:04

2022-03-02T15:04

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи обсуждают в соцсетях новый российский сериал "Янычар" ("Русский пленник"), премьера которого состоялась на Первом канале в этот понедельник. Многосерийную историческую драму снял Иван Шурховецкий. Съемки проходили в России и Турции.Действие в ней разворачивается в конце XVI века в Турции во время правления султана ​ Мехмеда III. В центре событий оказывается казак Алеша (Илья Малаков), который отправляется на чужбину, чтобы исполнить последнюю волю отца. Однако по дороге его берут в плен османы, делают янычаром и дают новое имя Али. Казак не теряет надежды снова стать свободным, найти любовь и выполнить обещание, данное отцу. На Первом канале вышло пока четыре эпизода из 12. Зрители уже отметили сходство со знаменитым турецким сериалом "Великолепный век". Это не случайно, ведь "Янычара" создали при поддержке той же студии, которая работала над проектом про Султана Сулеймана и Хюррем. Большинство пользователей написали в соцсетях проекта, что создатели "молодцы" и поставили эмодзи в виде "браво". Многие также еще до телевизионной премьеры отмечали, что с нетерпением ждут выхода "Янычара" на большом экране. Но хейтеры все равно нашли к чему придраться. Негативные комментарии связаны с "историческими неточностями". Возможно, их мнение изменится. Ведь впереди еще несколько эпизодов, в которых героев ждут непростые испытания. Главные роли вместе с Малаковым в "Янычаре" также исполнили Артур Иванов, Иван Босильчич, Арина Жаркова, Милена Радулович, Майя Цецхладзе, Самвел Тадевосян и другие.

https://ria.ru/20220302/serial-1775775893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), турция, россия