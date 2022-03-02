18:33 02.03.2022 (обновлено: 19:29 02.03.2022)
Wintershall отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в России
Wintershall спишет финансирование "Северного потока — 2" на сумму около миллиарда евро
Добыча нефти
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — 2" на общую сумму около 1 миллиарда евро.
"Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — 2" на общую сумму около 1 миллиарда евро", - говорится в пресс-релизе компании.
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При этом Wintershall Dea продолжит участвовать в действующих проектах по добыче природного газа в Сибири - Южно-Русском и Ачимовском. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.
Кроме того, компания решила прекратить какие-либо платежи в пользу России.
Однако Wintershall Dea остается активной в Gascade Gastransport GmbH, которая управляет сетью газопроводов протяжённостью 3200 километров в Германии - важнейшей инфраструктурой для транспортировки газа в Европе.
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В Wintershall Dea напомнили о вчерашнем заявлении главы компании Марио Мерена, в котором он говорил, что фундамент работы Wintershall Dea в России пошатнулся до основания. Ситуация на Украине "причиняет невообразимые страдания и знаменует поворотный момент", также отмечается в сообщении.
Компания находится в контакте с правительством Германии и Европейской комиссией.
Wintershall Dea - один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne - 33%.
Wintershall Dea и "Газпром" занимаются разработкой Блоков 1A и 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, в которых немецкой компании принадлежит 50% и по 25,01% долей. Также компании разрабатывают Южно-Русское месторождение, в котором немецкой стороне принадлежит доля в 35%.