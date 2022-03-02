https://ria.ru/20220302/wintershall-1776107736.html

Wintershall отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в России

Wintershall отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в России - РИА Новости, 02.03.2022

Wintershall отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в России

Немецкая компания Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:33

2022-03-02T18:33

2022-03-02T19:29

экономика

wintershall

россия

европа

северный поток — 2

санкции в отношении россии

санкции

нефть

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — 2" на общую сумму около 1 миллиарда евро."Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока — 2" на общую сумму около 1 миллиарда евро", - говорится в пресс-релизе компании.При этом Wintershall Dea продолжит участвовать в действующих проектах по добыче природного газа в Сибири - Южно-Русском и Ачимовском. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.Кроме того, компания решила прекратить какие-либо платежи в пользу России.Однако Wintershall Dea остается активной в Gascade Gastransport GmbH, которая управляет сетью газопроводов протяжённостью 3200 километров в Германии - важнейшей инфраструктурой для транспортировки газа в Европе.В Wintershall Dea напомнили о вчерашнем заявлении главы компании Марио Мерена, в котором он говорил, что фундамент работы Wintershall Dea в России пошатнулся до основания. Ситуация на Украине "причиняет невообразимые страдания и знаменует поворотный момент", также отмечается в сообщении.Компания находится в контакте с правительством Германии и Европейской комиссией.Wintershall Dea - один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne - 33%.Wintershall Dea и "Газпром" занимаются разработкой Блоков 1A и 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, в которых немецкой компании принадлежит 50% и по 25,01% долей. Также компании разрабатывают Южно-Русское месторождение, в котором немецкой стороне принадлежит доля в 35%.

https://ria.ru/20220301/totalenergies-1775792503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/neft-1775968939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/neft-1775992962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, wintershall, россия, европа, северный поток — 2, санкции в отношении россии, санкции, нефть, природный газ, украина, газпром, германия