https://ria.ru/20220302/vzyskanie-1775981813.html

Совфед одобрил закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках

Совфед одобрил закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках - РИА Новости, 02.03.2022

Совфед одобрил закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках

Совфед на заседании в среду одобрил закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:16

2022-03-02T10:16

2022-03-02T10:19

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.Одобренный сенаторами закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Они должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.

https://ria.ru/20220228/putin-1775645320.html

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773065264.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, экономика, россия, генеральная прокуратура рф