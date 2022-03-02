https://ria.ru/20220302/vzaimodeystvie-1775957019.html

Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой

Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой - РИА Новости, 02.03.2022

Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой

Сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки не носит конъюнктурный характер, Москва продолжит наращивать взаимодействие и в условиях РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T03:11

2022-03-02T03:11

2022-03-02T03:14

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)

антон силуанов

жозеп боррель

латинская америка

россия

карибский бассейн

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — РИА Новости. Сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки не носит конъюнктурный характер, Москва продолжит наращивать взаимодействие и в условиях санкций Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Контакты с Венесуэльским руководством поддерживаются регулярно", — отметил он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

https://ria.ru/20220301/putin-1775939922.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

латинская америка

россия

карибский бассейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле), антон силуанов, жозеп боррель, латинская америка, россия, карибский бассейн, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), в мире