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Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой
Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой - РИА Новости, 02.03.2022
Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой
Сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки не носит конъюнктурный характер, Москва продолжит наращивать взаимодействие и в условиях РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T03:11
2022-03-02T03:14
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
антон силуанов
жозеп боррель
латинская америка
россия
карибский бассейн
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — РИА Новости. Сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки не носит конъюнктурный характер, Москва продолжит наращивать взаимодействие и в условиях санкций Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Контакты с Венесуэльским руководством поддерживаются регулярно", — отметил он.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
https://ria.ru/20220301/putin-1775939922.html
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сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле), антон силуанов, жозеп боррель, латинская америка, россия, карибский бассейн, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
03:11 02.03.2022 (обновлено: 03:14 02.03.2022)
 
Посол в Венесуэле: Россия продолжит взаимодействие с Латинской Америкой

Посол Мелик-Багдасаров: Россия продолжит наращивать взаимодействие с Латинской Америкой

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар — РИА Новости. Сотрудничество России с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки не носит конъюнктурный характер, Москва продолжит наращивать взаимодействие и в условиях санкций Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Контакты с Венесуэльским руководством поддерживаются регулярно", — отметил он.

"Наше сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна развивается на системной основе и не носит конъюнктурный характер. Продолжим наращивать взаимодействие и в условиях незаконных односторонних принудительных мер США и стран Европы", — подчеркнул дипломат.

В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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Сергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)Антон СилуановЖозеп БоррельЛатинская АмерикаРоссияКарибский бассейнЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
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