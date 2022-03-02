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НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов - РИА Новости, 02.03.2022
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов
Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:02
2022-03-02T01:02
экономика
национальный расчетный депозитарий (нрд)
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД."НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений", - добавили в Национальном расчетном депозитарии.
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экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), россия
01:02 02.03.2022
 
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов

НРД временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам эмитентов РФ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД.
"НРД не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream. Согласно предписанию Банка России НРД временно ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги", - сказали в пресс-службе.
"НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений", - добавили в Национальном расчетном депозитарии.
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ЭкономикаНациональный расчетный депозитарий (НРД)Россия
 
 
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