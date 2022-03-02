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НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов - РИА Новости, 02.03.2022
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов
Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:02
2022-03-02T01:02
2022-03-02T01:02
экономика
национальный расчетный депозитарий (нрд)
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД."НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений", - добавили в Национальном расчетном депозитарии.
https://ria.ru/20220228/kriptovalyuta-1775499710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), россия
НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов
НРД временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам эмитентов РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД.
"НРД не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear
и Clearstream. Согласно предписанию Банка России
НРД временно ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги", - сказали в пресс-службе.
"НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений", - добавили в Национальном расчетном депозитарии.