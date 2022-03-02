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НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов

НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов - РИА Новости, 02.03.2022

НРД ограничил иностранцам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов

Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:02

2022-03-02T01:02

2022-03-02T01:02

экономика

национальный расчетный депозитарий (нрд)

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи, не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream, а временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов и передачу прав на такие бумаги, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД."НРД продолжает обслуживать счета иностранных депонентов в части зачисления ценных бумаг и банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений", - добавили в Национальном расчетном депозитарии.

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россия

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), россия