https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

Вучич рассказал об огромном давлении на Сербию из-за санкций против России

Вучич рассказал об огромном давлении на Сербию из-за санкций против России - РИА Новости, 02.03.2022

Вучич рассказал об огромном давлении на Сербию из-за санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об огромном внешнеполитическом давлении на Сербию из-за ситуации на Украине и санкций Запада в отношении России. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:09

2022-03-02T22:09

2022-03-02T22:09

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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал об огромном внешнеполитическом давлении на Сербию из-за ситуации на Украине и санкций Запада в отношении России.В обращении к гражданам в среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением."Сербия находится в исключительно тяжелой ситуации, сегодня как никогда мало понимания ее позиции где бы то ни было в мире. Это не вопрос нашей принципиальности, правильности нашей позиции, но вопрос почти невероятных обстоятельств, которые нас привели в очень тяжелую ситуацию", - заявил глава государства.Вучич уточнил, что "нет представителя ни одного важного государства", с которым бы власти Сербии не говорили в последние 48 часов, он лично разговаривал с представителями США, ЕС, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, представителями многих государств, включая Германию и Францию."Сегодня Сербия единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ. Если наши российские друзья из-за этого (резолюции в ООН - ред.) сердятся на нас, что с этим поделать", - сказал сербский лидер.Совбез Сербии во главе с Вучичем ранее постановил, что решение о проведении военной операции РФ по демилитаризации на Украине "было ошибочным", но отказался присоединиться к санкциям Запада в отношении России. Сербские власти многократно подчеркивали, что поддерживают территориальную целостность Украины.Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН. Согласно резолюции, ГА ООН также требует, чтобы РФ немедленно полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов. Авторы требуют от Москвы немедленного и безоговорочного отказа от признания ДНР и ЛНР и призывают все стороны соблюдать минские соглашения. В тексте говорится, что Генассамблея сожалеет в связи с "вовлечением Белоруссии в… применение силы против Украины", призывает Минск соблюдать свои международные обязательства. Документ призывает к "немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/bayden-1776110595.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, сербия