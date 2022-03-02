https://ria.ru/20220302/vstrecha-1776006133.html

В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент

В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент - РИА Новости, 02.03.2022

В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент

Белоруссия готова организовать встречу представителей РФ и Украины на своей территории в любой момент, главное, чтобы договорились делегации, заявил РИА Новости РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:49

2022-03-02T11:49

2022-03-02T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

белоруссия

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу представителей РФ и Украины на своей территории в любой момент, главное, чтобы договорились делегации, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются", - сказал Глаз.Он отметил, что "белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий"."Главное сейчас, чтобы договорились делегации", - подчеркнул собеседник.Накануне близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. На утро среду пока нет информации о точном времени переговоров. Источник сообщил РИА Новости, что переговоры России и Украины состоятся, но их время еще не определено, но это может быть и вечер 2 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775659367.html

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украина

белоруссия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, белоруссия