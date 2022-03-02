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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/vstrecha-1776006133.html
В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент
В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент - РИА Новости, 02.03.2022
В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент
Белоруссия готова организовать встречу представителей РФ и Украины на своей территории в любой момент, главное, чтобы договорились делегации, заявил РИА Новости РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:49
2022-03-02T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
белоруссия
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу представителей РФ и Украины на своей территории в любой момент, главное, чтобы договорились делегации, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются", - сказал Глаз.Он отметил, что "белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий"."Главное сейчас, чтобы договорились делегации", - подчеркнул собеседник.Накануне близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. На утро среду пока нет информации о точном времени переговоров. Источник сообщил РИА Новости, что переговоры России и Украины состоятся, но их время еще не определено, но это может быть и вечер 2 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775659367.html
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в мире, россия, украина, белоруссия
11:49 02.03.2022
 
В Белоруссии готовы организовать встречу России и Украины в любой момент

В Белоруссии готовы организовать встречу представителей России и Украины в любой момент

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия готова организовать встречу представителей РФ и Украины на своей территории в любой момент, главное, чтобы договорились делегации, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются", - сказал Глаз.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Политолог рассказал о "программах максимум" России и Украины на переговорах
Он отметил, что "белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий".
"Главное сейчас, чтобы договорились делегации", - подчеркнул собеседник.
Накануне близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. На утро среду пока нет информации о точном времени переговоров. Источник сообщил РИА Новости, что переговоры России и Украины состоятся, но их время еще не определено, но это может быть и вечер 2 марта.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 19:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаБелоруссия
 
 
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